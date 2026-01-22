定年の大幅延長を望む声!?「勝ち取るぞ、定年延長を」エルフが長い余生を賭けた働き方改革を要望【作品インタビュー】
「ゴリせん 〜パニックもので真っ先に死ぬタイプの体育教師」(講談社)で知られる漫画家の酒井大輔(@daisukesakai01)さん。X(旧Twitter)の投稿作品が商業化し、ヤンマガWebで連載されたように、SNS上では個人制作作品も数多く発表している。
そんな酒井さんが2023年12月にX上に公開した個人制作作品が、「もう少しで定年を迎える寿命数千年のエルフ」だ。「続きはない。あるわけない。」と酒井さん自身がコメントしているものの、オチで明かされるパロディ全開の真タイトルや、悠久のときを生きるエルフのイメージとかけ離れた超現実的かつ型破りな主人公の行動など、笑えるポイントが満載で読者からは続きが気になると反響が集まる作品となっている。今回は作者の酒井大輔さんに、商業作品と個人制作での違いについてインタビューした。
本作「もう少しで定年を迎える寿命数千年のエルフ」は、作者である酒井大輔さんが連載作「ゴリせん」完結後に個人制作で描かれた作品だ。本作について酒井さんは「制約の多い商業作品とは作り方が全然違い、この漫画は自由に作りたかったのでそういう意味では反映されているかもしれないです」と教えてくれた。
読者からは多くの反響が寄せられた本作だが、なかでも酒井さんの印象に残ったコメントについて「タイトルの意味に気づいてもらえたのがうれしいですね。あと本当の組合関係の方から褒められていたのもうれしかったです」と喜びを語る。また、「続かない。あるわけない」と酒井さんのコメントで最後のコマがSNSに上げられていたが、これについては「話が続く場合は完全に組合の漫画になってしまい、主人公がエルフである意味が希薄になるので、ほかのネタは何も考えませんでした」とあえて終わらせたそうだ。
最後に、酒井さんは今後の展望について「自分の作品はギャグが多いので、シリアスな漫画も描いてみたいです」と前向きなコメントを寄せてくれた。
人間の寿命よりも遥かに長い年月を生きるエルフの定年1000年延長の申し出。しかし年金の受給は人間と同じで…と、ちゃっかり要求するギャグ漫画。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：酒井大輔(@daisukesakai01)
