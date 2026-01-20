【ねこ漫画】「心霊現象か!?」猫の飼い主は高確率で金縛りにあう？意外な「猫あるある」に共感と熱烈コメントの嵐【作者に聞く】
猫の「あけび」と飼い主のかわいい女の子との攻防(？)の日々を綴った猫漫画が話題になっている、しぴーさん(@pummeluff3939)。以前のX(旧Twitter)アカウント(@pummeluff39)では、フォロワー数がなんと10万人を超えており、投稿する漫画には多くのいいねが付き、多くの人たちに人気を得ていた。現在は新アカウント(@pummeluff3939)で活動を続けており、引き続き多くのファンに支持されている。
■猫あるある漫画にギャグ漫画らしいオチを付けることで差別化
「金縛り!?」と思いきや、猫がドーンと乗っかっていたというオチの「猫が寝てるとき」など、猫と飼い主の女の子の日々を描くこのシリーズ。作中に登場する猫は、作者のしぴーさんの実家で飼っている実在の猫をモデルにしているという。しぴーさんは「人間年齢では結構なおばあちゃんで、あまり走ったり暴れたりしないので、漫画でもゆったりと動いていることが多いです。漫画のあけびは(T . T)のジト目ですが、現実のあけびも割とジト目でかわいいです！」と「あけびちゃん」について紹介してくれた。
漫画のネタは、実際に飼い猫と触れ合ってひらめくことがほとんどだというしぴーさんは「猫あるある漫画自体はすでにネタが出尽くしているようなものですので、あるあるネタから始まって、最後はギャグ漫画らしいオチを付ける形で差別化を図るようにしています」と語る。
漫画を描くうえでは、猫はもちろんのこと、女の子をかわいく描けるように意識しているといい、「猫がかわいい漫画やエッセイはたくさんありますが、飼い主までもがかわいいキャラクターであれば、『猫との相乗“かわいい”で最強なのでは…？』という安直な発想から、飼い主側もかわいらしい容姿のキャラクターとしてデザインしました」と制作意図を明かしてくれた。
「これが猫好きな一般の方々に受け入れられているかどうかは、微妙なところですが…(汗)」と話すしぴーさんだが、読者からは「共感でしかない」「この女の子がもう、たまらないです」「永劫に続けてください」など、熱烈なコメントが寄せられている。
取材協力：しぴー(@pummeluff39)
