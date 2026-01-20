ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

横にも前にも、思いのまま。暮らしに寄り添う多機能ソファ【山善】のソファがAmazonに登場!

1


山善のソファは、レイアウトを自在に変えられる使い勝手の良さが魅力だ。オットマンを横に並べれば幅160センチメートルのワイドソファになり、ごろ寝にもぴったりの広さが生まれる。3人並んで座れるゆとりがあり、家族や友人との団らんにも活躍する。

2


オットマンを前に置けば脚を伸ばしてくつろげるカウチスタイルに早変わりし、ゆったりとしたリラックスタイムを楽しめる。別置きにすればスツールとして使えるため、急な来客時にも柔軟に対応でき、軽く動かせる扱いやすさも嬉しいポイントだ。

3


脚の長さは12センチメートルで、ロボット掃除機にも対応しており、日々の掃除がしやすい設計になっている。付属のクッション2個は腰当てや枕代わりとして使え、より快適な姿勢をサポートしてくれる。

4


おうち時間をより贅沢に、より快適にしてくれる頼れるカウチソファとなっている。