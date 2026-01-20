60’sの空気をまとって、今を歩く。旅にも街にも似合うジャーニー【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
レトロな風合いと現代の機能性。毎日を軽やかにするネオヴィンテージ【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、60’sアメリカのバッグデザインをベースに、ナチュラルな風合いを加えたネオヴィンテージモデルだ。レトロな雰囲気をまといながらも、現代のライフスタイルに合わせた機能性を備えており、普段使いから旅行まで幅広いシーンにフィットする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
容量は25リットルで、通勤・通学、タウンユース、トラベルまで使いやすいサイズ感だ。ノートPCやタブレット、A4ファイル、ペットボトルなどを無理なく収納でき、日常の持ち物をしっかり整理できる。
メインコンパートメントに加えて複数のフロントポケットやサイドポケットを備え、内部にはPC・タブレット収納やオーガナイザーも配置されているため、バッグ内が煩雑にならず使い勝手が良い。
バッグ下部には収納式のレインカバーを装備しており、急な雨でも安心して持ち歩けるのも魅力だ。クラシックな佇まいと実用性を両立した、毎日の相棒にふさわしいデイパックとなっている。
