É×¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤À¤È¤Ï¡Ä¡×Î¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÊÌ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é»Ò¤É¤â¤¤¤ëÊý¤¬¥Þ¥·¡×°ì¸«¡¢Êâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡©¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¤â¤¦¤¹¤°36ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥«¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤í»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¥³è¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢É×¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤Þ¤À¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Á³¤ËÇ¥¿±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï40ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡£Ç¥³è¤ò¤¢¤»¤ë¥ß¥«¤Ï¡¢É×¤Ë¤½¤í¤½¤í¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤¬¡Ö¤¤¤º¤ì¡×¤È¡¢¤Ï¤°¤é¤«¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ5Ç¯¤ÎÉ×ÉØ¤òÉÁ¤¯Ì¡²è²È¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó (@gura_hamuco)¤Î¡Ø¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù(ÃÝ½ñË¼)¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À©ºî¤Î·Ð°Þ¤äÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¢£º£¤Î»þÂå¡¢»Ò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬°ì¿ÍÁ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¬¤»¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
·ëº§5Ç¯ÌÜ¡¢É×ÉØÃç¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£2¿Í¤Ï36ºÐ¡¢¤½¤í¤½¤í»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤Ï¤Þ¤À¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤É×¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ»Òºî¤ê¤ÎÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Ïµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤ÈÏÃÂê¤ò°ï¤é¤¹¡£·ëº§¤¹¤ë¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¡ÖÉÔ°Â¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤·»Ò¤É¤â¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡©¡×¡Ö¼«Ê¬1¿Í¤ÎµëÎÁ¤À¤±¤ÇÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤ì°ã¤¦É×ÉØ¤òÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¦½÷À¡×¤È¡ÖÍß¤·¤¯¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¡£¡Ö»ä¼«¿È¤¬»Ò¤É¤â¤ÏÍß¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤ÇÉ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¼èºà¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢Íß¤·¤¯¤Ê¤¤ÇÉ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èºà¤ò¤·¤Æ¥°¥Ã¤È²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÏÃ¤¹¡£Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆÃ¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡Øº£¤Ï¤â¤¦»Ò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬°ì¿ÍÁ°¡¢¹¬¤»¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤È¼Ò²ñ¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¼ºÎé¤À¤è¤Ê¡¢¤È¡£»Ò¤É¤â¤òÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡ØÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¢£ºÊ¤¬¡ÖÊÌ¤ì¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤òºî¤í¤¦¡×¤È¡¢É×¤ÏÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡Ä¡©
ºÊ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤³¤È¤ÈÉ×¤È¤¤¤ë¤³¤È¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤Êý¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÌ¤ì¤â»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤ÈÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢É×¤Ï¡ÖÊÌ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é»Ò¤É¤â¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¤À¤ï¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬...¡©
ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤ë¤È»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¯Âª¤¨¤ë¤È¡ØÉ×ÉØ¤ÎÌäÂê¡Ù¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ëº§¤Þ¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°¦¾ð¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡£¤¿¤ÀÁê¼ê¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤òÍÞ°µ¤·¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¶ì¤·¤µ¤ò¤É¤¦¤Ë¤«ÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×Â¦¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤âÂ¿¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¶á¤¤¤«¤Ê¡©¤È¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤ÎÉ×ÉØ¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ë¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÎÏ³Êº¹¤ÎÌäÂê¤äED¤ÎÌäÂê¤ÏÉÁ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¿´¾ð¤ä¹Í¤¨Êý¤ÎÌÌ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¥¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÍß¤·¤¤Êý2Ì¾¡¢Íß¤·¤¯¤Ê¤¤Êý2Ì¾¤Î4Ì¾¤ÎÊý¤Ë¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î4Ì¾Á´°÷¤òº®¤¼¹þ¤ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡×ËÜºî¤òÆÉ¤ó¤ÀÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬±ü¤µ¤ó¤À¤±¤ÎÁªÂò¤ß¤¿¤¤¤Ê²óÅú¤ÏÀ¿°Õ¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»þ´Ö¤Ï¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë¤Ê¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÉ×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¯¤¬¡¢É×¤Ë¤ÏÉ×¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥°¥é¥Ï¥à»Ò(@gura_hamuco)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¤Î»þÂå¡¢»Ò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬°ì¿ÍÁ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¬¤»¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
·ëº§5Ç¯ÌÜ¡¢É×ÉØÃç¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£2¿Í¤Ï36ºÐ¡¢¤½¤í¤½¤í»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤Ï¤Þ¤À¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤É×¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ»Òºî¤ê¤ÎÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Ïµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤ÈÏÃÂê¤ò°ï¤é¤¹¡£·ëº§¤¹¤ë¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¡ÖÉÔ°Â¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤·»Ò¤É¤â¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡©¡×¡Ö¼«Ê¬1¿Í¤ÎµëÎÁ¤À¤±¤ÇÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤ì°ã¤¦É×ÉØ¤òÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¦½÷À¡×¤È¡ÖÍß¤·¤¯¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¡£¡Ö»ä¼«¿È¤¬»Ò¤É¤â¤ÏÍß¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤ÇÉ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¼èºà¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢Íß¤·¤¯¤Ê¤¤ÇÉ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èºà¤ò¤·¤Æ¥°¥Ã¤È²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÏÃ¤¹¡£Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆÃ¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡Øº£¤Ï¤â¤¦»Ò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬°ì¿ÍÁ°¡¢¹¬¤»¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤È¼Ò²ñ¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¼ºÎé¤À¤è¤Ê¡¢¤È¡£»Ò¤É¤â¤òÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡ØÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¢£ºÊ¤¬¡ÖÊÌ¤ì¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤òºî¤í¤¦¡×¤È¡¢É×¤ÏÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡Ä¡©
ºÊ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤³¤È¤ÈÉ×¤È¤¤¤ë¤³¤È¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤Êý¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÌ¤ì¤â»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤ÈÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢É×¤Ï¡ÖÊÌ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é»Ò¤É¤â¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¤À¤ï¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬...¡©
ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤ë¤È»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¯Âª¤¨¤ë¤È¡ØÉ×ÉØ¤ÎÌäÂê¡Ù¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ëº§¤Þ¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°¦¾ð¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡£¤¿¤ÀÁê¼ê¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤òÍÞ°µ¤·¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¶ì¤·¤µ¤ò¤É¤¦¤Ë¤«ÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×Â¦¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤âÂ¿¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¶á¤¤¤«¤Ê¡©¤È¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤ÎÉ×ÉØ¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ë¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÎÏ³Êº¹¤ÎÌäÂê¤äED¤ÎÌäÂê¤ÏÉÁ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¿´¾ð¤ä¹Í¤¨Êý¤ÎÌÌ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¥¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÍß¤·¤¤Êý2Ì¾¡¢Íß¤·¤¯¤Ê¤¤Êý2Ì¾¤Î4Ì¾¤ÎÊý¤Ë¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î4Ì¾Á´°÷¤òº®¤¼¹þ¤ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡×ËÜºî¤òÆÉ¤ó¤ÀÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬±ü¤µ¤ó¤À¤±¤ÎÁªÂò¤ß¤¿¤¤¤Ê²óÅú¤ÏÀ¿°Õ¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»þ´Ö¤Ï¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë¤Ê¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÉ×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¯¤¬¡¢É×¤Ë¤ÏÉ×¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥°¥é¥Ï¥à»Ò(@gura_hamuco)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£