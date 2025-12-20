Rosalíaの日本限定グッズが登場♡渋谷で出会う特別なホリデー

世界を魅了するスペイン発グローバル・アイコン、Rosalíaの世界観を体感できる日本限定スペシャルグッズが登場。タワーレコード渋谷店1Fのリニューアルオープンを記念した本企画は、ファンならずとも心をくすぐる特別なラインナップです。音楽とファッション、アートが溶け合うRosalíaらしい美学を、日常に取り入れられる貴重な機会。期間限定、店舗限定というプレミアム感も相まって、この冬の注目トピックとなっています♡

渋谷だけの日本限定デザイン

今回販売されるのは、Tシャツとフーディーの2型。いずれも日本限定デザインで、タワーレコード渋谷店のみの取り扱いです。

TシャツはホワイトカラーでサイズはMとLを展開、価格は6,000円（税抜）。フーディーはブラックカラーでサイズはLのみ、価格は12,000円（税抜）です。

シンプルながらもRosalíaの世界観を凝縮したデザインは、音楽ファンだけでなくファッション好きにも刺さる仕上がり。会期は12月19日（金）から29日（月）までの期間限定です。

グッズ購入で嬉しい特典

さらに、これらのグッズとアルバム『LUX』の輸入盤CDまたはLPを同時購入すると、特典としてオリジナルトートバッグが付与されます。

トートバッグも日本限定デザインで、ここでしか手に入らないアイテム。数量や期間に限りがあるため、特典目当てのファンは早めの来店がおすすめです。

音楽とファッションをまとめて楽しめる、渋谷らしいスペシャルな体験が叶います。

『LUX』が描くロザリアの今

11月にリリースされたロザリアの最新アルバム『LUX』

11月7日（金）にリリースされた最新アルバム『LUX』は、各国チャートで1位を獲得し、Metacriticの2025年年間ベストアルバムランキングでも1位に輝いた話題作。

国内盤CDは2026年1月28日（水）発売予定で、全18曲を収録し、全楽曲の歌詞・対訳も掲載されています。

女性性や精神性をテーマに、多言語で表現された壮大な世界観は、聴くたびに新たな発見をもたらしてくれます。

今だけの特別を、渋谷で

音楽、ファッション、アートを自在に横断するRosalíaの魅力を、リアルに感じられる日本限定スペシャルグッズ。

タワーレコード渋谷店という象徴的な場所で展開される今回の企画は、ファンにとっても、これからRosalíaを知る人にとっても特別な出会いとなるはずです。

期間限定だからこそ味わえる高揚感と、ときめき♡この冬は渋谷で、Rosalíaの世界に触れてみてはいかがでしょうか。