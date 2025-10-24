¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ßÂ¨ÃÈÎÏ¡Ú¥Ç¥í¥ó¥®¡Û¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¤³¤ÎÅßÂç³èÌö¡ªAmazon¤Çº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ýÃÈ¤«¤µ¡ýÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¢ö¡Ú¥Ç¥í¥ó¥®¡Û¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¤³¤ÎÅßÂç³èÌö¡ªAmazon¤Çº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÃÈµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢Â¨ÃÈÀ¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÄ¹¡£PTC¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òÇ®¸»¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤Â¨ÃÈÀ¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¡£¹â²¹¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤ëÁ°¤Ë¼«¤éÅÅÎ®¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë°ÂÁ´Àß·×¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¤È´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä½ñºØ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÉô²°¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡£
A4¥µ¥¤¥º¤è¤ê¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¾®¤µ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢½Å¤µ1.4Ô¤Î·ÚÎÌ¥¿¥¤¥×¡£¾åÉô¤Ë»ý¤Á¼ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°¤â³Ú¡¹¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Â¦ÌÌ¤Î±¿Å¾¤Ä¤Þ¤ß¤ò²ó¤¹¤È¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤«¤é²¹É÷¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯Â¸µ¤òÃÈ¤á¤ë¡£ÃÈË¼¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¼å(750W)¡¢¶¯(1150W)¤Î2ÃÊ³¬¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢Á÷É÷µ¡Ç½(6W)¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÚÂØ¤Ï¤Ä¤Þ¤ß¼°¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¡¢Áàºî¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ýÃÈ¤«¤µ¡ýÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¢ö¡Ú¥Ç¥í¥ó¥®¡Û¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¤³¤ÎÅßÂç³èÌö¡ªAmazon¤Çº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÃÈµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢Â¨ÃÈÀ¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÄ¹¡£PTC¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òÇ®¸»¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤Â¨ÃÈÀ¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¡£¹â²¹¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤ëÁ°¤Ë¼«¤éÅÅÎ®¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë°ÂÁ´Àß·×¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¤È´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä½ñºØ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÉô²°¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡£
A4¥µ¥¤¥º¤è¤ê¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¾®¤µ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢½Å¤µ1.4Ô¤Î·ÚÎÌ¥¿¥¤¥×¡£¾åÉô¤Ë»ý¤Á¼ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°¤â³Ú¡¹¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Â¦ÌÌ¤Î±¿Å¾¤Ä¤Þ¤ß¤ò²ó¤¹¤È¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤«¤é²¹É÷¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯Â¸µ¤òÃÈ¤á¤ë¡£ÃÈË¼¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¼å(750W)¡¢¶¯(1150W)¤Î2ÃÊ³¬¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢Á÷É÷µ¡Ç½(6W)¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÚÂØ¤Ï¤Ä¤Þ¤ß¼°¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¡¢Áàºî¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£