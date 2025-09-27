かわいいから悩みがひとつもない!?容姿だけで幸せだと勝手に判断され悩む少女の姿に共感の声が多数【作者に訊く】
大学生の頃に漫画を描き始めた乃田ユウキ( @nd___yk)さんは、X(旧：Twitter)を中心に漫画を公開している。2024年1月にはくらげバンチにて「かわいそうな私たち」が掲載。かわいくて勉強もできる藤島さんはクラスでも人気者！けれど、外見だけで幸せ者だと勝手に判断されてしまい、本当の幸せについて考え始めていく青春物語だ。本作が誕生した理由や裏話などについて、乃田ユウキさんにインタビューした。
学生時代は、イケメンやかわいい子など、見た目や成績で評価が決まることが多い。そんな青春の窮屈さを描いたのが本作「かわいそうな私たち」だ。
作品が生まれたきっかけについて、作者の乃田ユウキさんは、「自分のことを『かわいそう』と認めてあげるのが難しい時代だなと感じて、その息苦しさを漫画にしました」と語る。
SNSの普及によって、誰かの生活と自分を比べることが当たり前になり、幸せ度の偏差値までも見えやすくなった。｢悲しい出来事があったときに、「今の自分は悲しい」「かわいそうだ」と素直に受け止め、自分で自分を慰めることは真面目な人ほど難しいんではないか」という思いが作品の出発点になったという。
登場人物には実在のモデルがいるそうで、悩みを「大したことないから」と笑顔で片付ける友人と、周囲の視線を気にしつつも自分の信じる道を貫く友人。「この2人の姿をもとにキャラクターを生み出した」と教えてくれた。
作中の心理描写もまたリアルだ。藤島さんがミスコン出場を決めたのは「出場したいから」ではない。「藤島さんは周りの視線を無意識に考えて行動してしまう癖がついているので、断ったときにどう思われるかを考えたうえで出場したんじゃないでしょうか」と話してくれた。
今後の活動について乃田ユウキさんは、「生きづらさの中で一生懸命生きる人たちを描きたい。挑戦して、ばんばん失敗して、少しずつ前進したい」と意欲的だ。見た目や成績で判断されがちな学生時代を描き、自分らしく生きようともがく姿を映し出す本作「かわいそうな私たち」。青春のもどかしさをもう一度味わいたい人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：乃田ユウキ(@nd___yk)
