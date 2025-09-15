利便性高すぎ！バッグに入れておきたいスリコの便利グッズ3選

プチプラで本当に使えるアイテムがそろう「3COINS」。販売されている商品のジャンルもさまざまで、SNSでもしばしば話題になります。

この記事ではバッグに入れておきたい、口が大きなポーチや常備薬が取り出しやすいケース、食べこぼしの応急処置アイテムといった3COINSで買える3アイテムを紹介します。コンパクトなサイズのものばかりなので、バッグのなかもすっきりしますよ。

取り出したいものが全部見える！

●シミ取りペンセット（550円）

お気に入りの服に食べこぼしてしまったときや、ペンのインクが付いてしまったときなどに、バッグからサッと取り出して使える応急処置アイテム。大小2本セットで、旅行や出張にも便利です。使い方は簡単で、裏側にティッシュを当て、ペンでシミをトントンたたくだけ。あくまで応急処置なのでその日中に洗濯してくださいね。

SNSでは「ペン型なので、コンパクトで荷物にならなくていい」「白とかアイボリー色の服の時は絶対持って行く」「よく食べこぼしするからめっちゃありがたい」といったコメントが上がっていますよ。

メガネとコンタクト用品を一緒に収納できるケースで、鏡付きでどこでもコンタクトを着脱可能です。また、装着時に使用するピンセットやスティックも付いており衛生的にも安心です。

「めちゃくちゃ助かるのでうっかり購入した」「メガネとコンタクトをまとめて持ち運べるので便利」と購入者からも評判です。コンタクトケースとメガネケースを両方持ち運ぶ手間がなくなるのは嬉しいですよね。

仕切りで7つのマスに分かれた、1週間分の薬やサプリを入れておけるピルケース。中央のボタンを押すことでケースが回転するので、1回分を簡単に取り出すことができますよ。週に一度補充するだけなので、手間も省けておすすめです。

旅行や数日間の宿泊に持ち運ぶのにも便利。「薬の管理めっちゃしやすくなった」「売り切れ続出らしいけどなんとか買えてよかった」とSNSでも話題のアイテムです。

スリコのアイテムは便利で、思わず誰かにおすすめしたくなるものばかり。話題の商品はすぐに売り切れてしまうので、見かけたら即ゲットしてみてくださいね。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部