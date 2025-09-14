LUSHのヘアサロン体験♪新宿で楽しむ「ボタニカルウォッシュ」サービス

英国発のナチュラルコスメブランド・LUSHが、日本初のヘアサロン事業「Lush HairLab」をLUSH SPA新宿店にて2025年9月20日（土）から展開します。こだわりのハーバルリンスやスチームミストを取り入れた極上のヘッドスパ「ボタニカルウォッシュ」を中心に、髪と頭皮に寄り添う3種のサービスを提供。持続可能性や多様性を大切にした新しいサロン体験が始まります♡

LUSHが日本初展開するヘアサロン

「Lush HairLab」は、ラッシュが2023年に英国ブライトンで誕生させた新しいヘアサロンコンセプト。今回、日本での初展開となる新宿店では、ヘッドスパを中心としたサービスからスタートします。

店内にはフルフラットリクライニングチェアやスチームミスト、重みのあるブランケットなどが用意され、髪と頭皮だけでなく心身を解きほぐす癒しの空間を演出。

サウンドスケープに包まれながら、瞑想的なリラクゼーションを体感できます。

Puremerの新作美容液「リセットグルタチオン」で透明感あふれる肌へ

こだわりの「ボタニカルウォッシュ」体験

3つのサービスの中でも注目は「ボタニカルウォッシュ」。ハーブや自然由来のオイルを用いて、髪と頭皮をやさしく整えるラッシュ独自のヘッドスパです。

特に特徴的なのが「インフュージョンバー」。ローズマリー、ラベンダー、カモミールなど9種の自然素材から選ばれたハーブを熱湯で抽出し、自分だけのハーバルリンスを調合♡

オーダーメイド感覚で施術を楽しめるのは、まさにラッシュならではの贅沢なポイントです。

誰もが安心して楽しめるサロン

「Lush HairLab」は文化や髪質の違いを尊重し、多様なニーズに応えるコンサルテーションを実施。

アフロヘアなど異なるテクスチャーにも対応する約80種類のジェンダーニュートラルなヘアケア商品をラインアップしています。

また、ヒジャブを着用する方にはプライバシーに配慮した施術空間を提供するなど、すべてのお客様が安心して過ごせるサロン体験を叶えてくれます♪

LUSHヘアラボで新しい自分に出会う♡

LUSHが提案する「Lush HairLab」は、単なる美容体験を超えて、心身を解き放つサロン空間。

自然由来の素材を用いたボタニカルウォッシュや、多様性を尊重したおもてなしで、誰もが心からリラックスできます。

新宿で始まる日本初のヘアサロン体験は、自分らしく輝きたい女性にぴったりの新しい一歩。あなたもぜひ、この特別なひとときを体感してみませんか？