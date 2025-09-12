この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「いつでも簡単！ながら腹筋のやり方！！Asherahメソッド健康美法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、誰でも手軽にできる腹筋エクササイズについて熱く語った。

片岡氏は「私がいつもやっている腹筋をお伝えしたいと思うんですが」と前置きし、自宅で椅子に座ったままできるという独自の腹筋法を披露。お腹を縮めつつ足を上げ伸ばす動作に呼吸を合わせることがポイントだという。「本当にここの下腹をグーッと縮めながらやってあげると、よりインナーの筋肉がアプローチできるので、おすすめです」と、目指すはインナーマッスルへのしっかりアプローチ。

一方で「結構ね、首に力が入りやすいので、グーッと肩が上がらないように」「前にグーッと落ちてくると、首にテンションがかかって痛みが出てしまったりとか、頭痛の原因にもなる」と注意点もしっかり指摘。呼吸の大切さについても触れ、「息がね、ほんと止まってしまうと血圧が上がってしまうので、なるべく息を止めないように」とアドバイスした。

さらに片岡氏自身は「私はテレビを見ながらとか、お家の隙間時間とかでやってみてください」と普段の生活に取り入れやすい方法を提案。「慣れてくると、こうやって喋りながらでもできるので、やってもらえたらなと思います」と実践を呼びかけ、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

初心者でも続けやすい腹筋トレーニングの極意
02:40

毎日続ければ体は必ず変わる！継続の力と実例
03:20

不安や疑問も一緒に解決！続けるための応援メッセージ

