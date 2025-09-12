カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が語る『息を止めずに下腹を締める』腹筋法 首・肩の痛みにも注意喚起
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「いつでも簡単！ながら腹筋のやり方！！Asherahメソッド健康美法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、誰でも手軽にできる腹筋エクササイズについて熱く語った。
片岡氏は「私がいつもやっている腹筋をお伝えしたいと思うんですが」と前置きし、自宅で椅子に座ったままできるという独自の腹筋法を披露。お腹を縮めつつ足を上げ伸ばす動作に呼吸を合わせることがポイントだという。「本当にここの下腹をグーッと縮めながらやってあげると、よりインナーの筋肉がアプローチできるので、おすすめです」と、目指すはインナーマッスルへのしっかりアプローチ。
一方で「結構ね、首に力が入りやすいので、グーッと肩が上がらないように」「前にグーッと落ちてくると、首にテンションがかかって痛みが出てしまったりとか、頭痛の原因にもなる」と注意点もしっかり指摘。呼吸の大切さについても触れ、「息がね、ほんと止まってしまうと血圧が上がってしまうので、なるべく息を止めないように」とアドバイスした。
さらに片岡氏自身は「私はテレビを見ながらとか、お家の隙間時間とかでやってみてください」と普段の生活に取り入れやすい方法を提案。「慣れてくると、こうやって喋りながらでもできるので、やってもらえたらなと思います」と実践を呼びかけ、動画を締めくくった。
片岡氏は「私がいつもやっている腹筋をお伝えしたいと思うんですが」と前置きし、自宅で椅子に座ったままできるという独自の腹筋法を披露。お腹を縮めつつ足を上げ伸ばす動作に呼吸を合わせることがポイントだという。「本当にここの下腹をグーッと縮めながらやってあげると、よりインナーの筋肉がアプローチできるので、おすすめです」と、目指すはインナーマッスルへのしっかりアプローチ。
一方で「結構ね、首に力が入りやすいので、グーッと肩が上がらないように」「前にグーッと落ちてくると、首にテンションがかかって痛みが出てしまったりとか、頭痛の原因にもなる」と注意点もしっかり指摘。呼吸の大切さについても触れ、「息がね、ほんと止まってしまうと血圧が上がってしまうので、なるべく息を止めないように」とアドバイスした。
さらに片岡氏自身は「私はテレビを見ながらとか、お家の隙間時間とかでやってみてください」と普段の生活に取り入れやすい方法を提案。「慣れてくると、こうやって喋りながらでもできるので、やってもらえたらなと思います」と実践を呼びかけ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授「しゃもじで肩甲骨はがし」“筋肉は脱力がポイント”
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎・片岡夕美子氏が語る「Sanitasは女性のための癒やし空間」
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が語る「インナーマッスルは“外を緩めて鍛える”がコツ」
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。