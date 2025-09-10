ANNA SUI×マイメロ＆クロミ♡アニバーサリーコラボアイテム登場
マイメロディ50周年、クロミ20周年のアニバーサリーイヤーを記念し、ANNA SUIとの夢のコラボアイテムが登場です♡レトロでキュートなアメリカンダイナーをイメージした世界観の中に、ANNA SUIらしいアイコンやクリームソーダモチーフを散りばめた限定デザイン。ハンカチやポーチ、トートバッグなど普段使いもできるアイテムで、大切な記念日を一緒にお祝いできます♪
限定ハンカチで毎日を可愛く
プリントハンカチ
プリントハンカチ（\2,530）は、約50cm×50cmの使いやすいサイズで、手を拭くだけでなくバッグや膝掛けとしても活躍。
タオルハンカチ
タオルハンカチは3タイプ展開で、ふんわり柔らか素材やフリル付きの豪華なデザイン（\1,100～\2,750）まで、コラボならではのアップリケ刺繍やラメ糸を贅沢に使用しています。
ファスナー付きタオル
普段の生活に彩りをプラスできるアイテムです♡
ポーチ＆トートでお出かけもキュート
ポーチ
フリルと箔プリントが魅力のポーチ（\3,850）は、底マチがしっかりしていて自立可能。
トートバッグ
トートバッグ（\4,950）はマチたっぷりで、サブバッグやお出かけバッグとして活躍します。
どちらも裏地に限定アートを使用し、ポーチとお揃いで持てばコーディネートのアクセントに♡毎日の使いやすさとアニバーサリー気分を両立したデザインです♪
ANNA SUIコラボで特別な日常を楽しもう♡
マイメロディ50周年・クロミ20周年のアニバーサリーを彩るANNA SUIコラボアイテムは、ハンカチやポーチ、トートバッグまで日常で活躍するデザインばかりで心が躍ります♡
レトロでキュートなダイナーの世界観とANNA SUIらしい遊び心が詰まった限定アイテムで、毎日の生活を少し特別にしてみませんか♪ぜひこの機会にチェックしてみてください。