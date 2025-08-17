男性が聞くだけで好きになりそうな、女性がハマっている趣味９パターン
人それぞれの「趣味」は、パーソナリティを表す大切な要素のひとつ。恋愛においても、女性の熱中している趣味が、男性の興味をひくきっかけになることが往々にしてあります。そこで今回は『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が聞くだけで好きになりそうな、女性がハマっている趣味９パターン」をご紹介します。
【１】部屋にいい匂いが漂っていそうな「アロマ」
「香りにこだわる繊細さがいい。本人からもいい匂いがしたらヤバい」（２０代男性）など、嗅覚を刺激する「アロマ」の香りは、女性的なイメージを強く印象づけるようです。効能を覚えて生活に取り入れるなど、本格的な知識があれば男性を驚かせられそうです。
【２】優しく丁寧に育てていそうな「植物の栽培」
「本格的なガーデニングじゃなくても、植物をきちんと育てられる女性は立派に思える」（２０代男性）など、正しい知識と経験、そしてマメさが不可欠な「植物の栽培」は、男性の尊敬を集めるようです。何事にも面倒見のよいしっかりした女性と思われるのかもしれません。
【３】ガールズバンドで活躍していそうな「ギター」
「ひとくせある感じがいい」（２０代男性）、「小さい手で楽器を操っている姿に惚れる」（１０代男性）など、文化系趣味のなかでも特に主張を感じさせる「ギター」は、サブカル系の男性を惹きつけるものがありそうです。音楽の趣味が合う相手なら、会話も弾むでしょう。
【４】活動的でノリがよさそうな「ダンス」
「しなやかでキレイな身体になるし、ノリがいい感じがする」（１０代男性）など、活発なイメージのある「ダンス」は、運動好きで明るいタイプの男性に好印象なようです。また、社交ダンスなどの大人っぽいダンスも、優雅な趣味と思ってもらえそうです。
【５】女の子らしいスイートさが魅力の「お菓子作り」
「料理は自分でもできるけど、お菓子作りはさすが女の子！という感じがする」（２０代男性）など、「お菓子作り」はフワフワ甘く男性の心を揺さぶるようです。季節のイベントごとにお菓子を作ることをアピールすれば、男性の興味をひけるでしょう。
【６】日本の伝統に通じていそうな「茶道・華道」
「大和撫子のたしなみ」（２０代男性）、「わからないけど深さを感じるから」（１０代男性）など、伝統的な芸事ならではの凛とした雰囲気に憧れる男性は多いようです。着物を華麗に着こなせば、さらに和風なイメージを印象づけられるでしょう。
【７】育ちがよくて文化的なイメージのある「ピアノ」
「わかりやすくお嬢様な感じがして、なぜか惹かれてしまう」（２０代男性）など、育ちのよさをイメージさせる「ピアノ」も、男性にとって魅力的な趣味のようです。ほかにも「フルート」「バイオリン」など、クラシック系の楽器はほぼ同様の印象があるでしょう。
【８】美容や健康への意識が高そうな「フィットネス」
「コツコツ努力できる人なんだと思う」（２０代男性）、「ずっとキレイなままでいてくれそう」（２０代男性）など、美意識の高さと行動力をイメージさせる「フィットネス」は、健康的な女性という印象があるようです。ただし、体育会系のノリは好き嫌いが分かれそうです。
【９】美味しいものを作ってくれそうな「料理」
「家庭的！ 自分のために作ってもらうことを想像する」（２０代男性）、「ギャル系の女子でもギャップにグッとくる」（２０代男性）など、圧倒的に推す声の多かったのはやはり「料理」。男性の胃袋をつかむ、まさしく鉄板の趣味といえそうです。
ほかにも、「男性が聞くだけで好きになりそうな、女性がハマっている趣味」があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉琢磨）
