弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」にて、9月19日（土）10時 〜 9月22日（火）24時の間、「メガ盛パワー2000弁当」が期間限定で販売されます。

コスパ最強!! 大食い必見「メガ盛2000kcal超え弁当」オリジンで今だけ復活っ!【画像ギャラリー】

タルタルチキンと生姜焼き、若鶏の唐揚げ（醤油味）、チーズチキンかつとライスがセットになり、総熱量は2000kcalに上る「メガ盛パワー2000弁当」は、8月以来の再登場。

今回もライス大盛・特盛にすることができます（ライス特盛分は、別容器での提供）。

商品概要

■メガ盛パワー2000弁当 本体価格1,000円

タルタルチキン南蛮1枚＋生姜焼き1食＋若鶏の唐揚げ（醤油味）3個＋チーズチキンかつ1枚＋ライス300g＋キャベツ千切り＋紅生姜

■ライス大盛（+100g） 本体価格47円

■ライス特盛（+200g） 本体価格93円

※ライス特盛分は別容器での提供になります。

販売概要

販売店舗：キッチンオリジン・オリジン弁当全店

販売開始日：2020年9月19日（土）10時 〜 9月22日（火）24時

販売時間：各店舗の営業時間