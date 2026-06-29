好きなことをエンジョイできる週。仕事も今までヘビーだった人は漸くひと区切りできそう。新たに目指すべくプランを立てていきましょう。金運は内面の実となることへの投資にツキあり。恋愛は過去の恋がトラブルを招くかも。いたずらに昔の恋人に関わらないよう心がけて。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら