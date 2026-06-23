山梨県韮崎市の市営宿泊施設「甘利山グリーンロッジ」の2026年シーズン営業がスタート。関東近郊からもアクセスできる“雲の上のキャンプ場”としても知られる同施設は、今年開館50周年を迎えた。雲海と富士山が織り成す絶景とともに、キャンプを楽しもう！【写真】雲海とともに浮かび上がる富士山と街の灯り静かな森の中の宿泊施設「甘利山グリーンロッジ」■開館50周年を迎える“雲の上のキャンプ場”南アルプスユネスコエコパー