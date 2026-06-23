開館50周年の「甘利山グリーンロッジ」が2026年シーズンOPEN！雲の上のキャンプ場で富士山を望む天空の特等席へ
山梨県韮崎市の市営宿泊施設「甘利山グリーンロッジ」の2026年シーズン営業がスタート。関東近郊からもアクセスできる“雲の上のキャンプ場”としても知られる同施設は、今年開館50周年を迎えた。雲海と富士山が織り成す絶景とともに、キャンプを楽しもう！
【写真】雲海とともに浮かび上がる富士山と街の灯り
■開館50周年を迎える“雲の上のキャンプ場”
南アルプスユネスコエコパーク内に位置する「甘利山(あまりやま)」。山梨百名山の一つにも数えられるこの山に立つ市営宿泊施設「甘利山グリーンロッジ」が、2026年シーズンの営業を4月下旬より開始した。
1976年に開館した同施設は、2026年で50周年。亜高山帯ならではの立地のため、早朝や夕方には幻想的な雲海が見られる日も多く、“雲の上のキャンプ場”のキャッチコピーで親しまれている。市内外からのリピーターも徐々に増えている、穴場のスポットだ。
また、2023年には大規模なリニューアルを実施。アウトドアスタイル洋室の新設や、オートキャンプ場の整備など、多様な滞在ニーズに応える施設へと進化した。そして、標高約1600メートル、駐車場から山頂まで徒歩約30分という抜群のロケーションも、魅力の一つだ。
■コット部屋やオートキャンプ場で気軽にアウトドア体験
2023年のリニューアルで誕生した「アウトドアスタイル洋室」には、モンベル製のコットと寝袋を完備。テントなしでもプチキャンプ気分を味わえる人気の部屋だ。畳の部屋に2段ベッドを備えたタイプもあり、グループや家族での利用にも対応する。
また、シャワー室や調理室を備えるのもうれしいポイント。調理器具もそろっているため、食材を持参するだけで手軽にキャンプ飯が楽しめる。最大35名までの貸し切り利用も可能で、部活動の合宿や、社員研修などの宿泊プログラムにも最適だ。
さらに、同年にはオートキャンプ場7区画とフリーサイトを新設。林間に陽の光が差し込む開放的なサイトで、清々しい高原キャンプを満喫できる。また、デイキャンプ向けのバーベキューエリアも備えている。
そのほか、ロッジ内の売店では、薪や炭、飲料に加え、韮崎産ワインも豊富にラインナップ。ヨガや天然酵母パン作り教室、登山講習、自然観察会、植生保全活動、音楽イベントなど、毎月さまざまな催しも企画されている。
■季節の花々と緑、富士山が織り成す天空の特等席へ
甘利山といえば、季節の草花と富士山が作り出す絶景！天候がよければ、山頂から南方には裾野まで広がる富士山を望むことができる。富士山展望地までは、甘利山駐車場から徒歩10分ほど。さらに、山頂までは約30分のハイキングで、天空の特等席ともいえる抜群のロケーションにいたる。
また、甘利山から2時間ほど足を延ばせば、もう一つの山梨百名山「千頭星山(せんとうぼしやま)」のトレッキングも楽しめる。登山愛好家の間では隠れた人気ルートとして知られる千頭星山。南アルプスユネスコエコパークの緩衝地域にも位置するこのエリア一帯は、自然のなかでさまざまな体験ができるフィールドとなっている。
日の出や街の夜景、星空と雲海、裾野まで広がる富士山など、時間帯ごとに異なるドラマチックな絶景が楽しめるのも、「甘利山グリーンロッジ」の特徴だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真】雲海とともに浮かび上がる富士山と街の灯り
■開館50周年を迎える“雲の上のキャンプ場”
南アルプスユネスコエコパーク内に位置する「甘利山(あまりやま)」。山梨百名山の一つにも数えられるこの山に立つ市営宿泊施設「甘利山グリーンロッジ」が、2026年シーズンの営業を4月下旬より開始した。
また、2023年には大規模なリニューアルを実施。アウトドアスタイル洋室の新設や、オートキャンプ場の整備など、多様な滞在ニーズに応える施設へと進化した。そして、標高約1600メートル、駐車場から山頂まで徒歩約30分という抜群のロケーションも、魅力の一つだ。
■コット部屋やオートキャンプ場で気軽にアウトドア体験
2023年のリニューアルで誕生した「アウトドアスタイル洋室」には、モンベル製のコットと寝袋を完備。テントなしでもプチキャンプ気分を味わえる人気の部屋だ。畳の部屋に2段ベッドを備えたタイプもあり、グループや家族での利用にも対応する。
また、シャワー室や調理室を備えるのもうれしいポイント。調理器具もそろっているため、食材を持参するだけで手軽にキャンプ飯が楽しめる。最大35名までの貸し切り利用も可能で、部活動の合宿や、社員研修などの宿泊プログラムにも最適だ。
さらに、同年にはオートキャンプ場7区画とフリーサイトを新設。林間に陽の光が差し込む開放的なサイトで、清々しい高原キャンプを満喫できる。また、デイキャンプ向けのバーベキューエリアも備えている。
そのほか、ロッジ内の売店では、薪や炭、飲料に加え、韮崎産ワインも豊富にラインナップ。ヨガや天然酵母パン作り教室、登山講習、自然観察会、植生保全活動、音楽イベントなど、毎月さまざまな催しも企画されている。
■季節の花々と緑、富士山が織り成す天空の特等席へ
甘利山といえば、季節の草花と富士山が作り出す絶景！天候がよければ、山頂から南方には裾野まで広がる富士山を望むことができる。富士山展望地までは、甘利山駐車場から徒歩10分ほど。さらに、山頂までは約30分のハイキングで、天空の特等席ともいえる抜群のロケーションにいたる。
また、甘利山から2時間ほど足を延ばせば、もう一つの山梨百名山「千頭星山(せんとうぼしやま)」のトレッキングも楽しめる。登山愛好家の間では隠れた人気ルートとして知られる千頭星山。南アルプスユネスコエコパークの緩衝地域にも位置するこのエリア一帯は、自然のなかでさまざまな体験ができるフィールドとなっている。
日の出や街の夜景、星空と雲海、裾野まで広がる富士山など、時間帯ごとに異なるドラマチックな絶景が楽しめるのも、「甘利山グリーンロッジ」の特徴だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。