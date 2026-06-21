エンポリオ アルマーニから、ブランド創設年を冠した新作バッグライン「エンポリオ アルマーニ 1981」が登場しました。ブランドの原点となるビジョンを受け継ぎながら、現代のライフスタイルに寄り添うデザインと機能性を融合。仕事から休日まで幅広いシーンで活躍するバッグは、上質な素材と洗練されたフォルムが魅力です。長く愛せるタイムレスなバッグを探している方におすすめのコレクションをご紹介します