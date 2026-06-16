加恋が自分らしくいられる場所とは…？【漫画】本編を読むメンズエステを舞台にした創作漫画「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」。肌に触れるだけで人の心の奥底まで理解してしまうメンエス嬢・加恋が、悩みを抱えた客たちを癒やしていく人間ドラマである。描くのは漫画家の蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さん。今回は、これまで謎に包まれていた主人公・加恋自身の過去や胸の内が明かされる最終話を紹介する。■加恋が抱えていた心