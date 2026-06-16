「私の中には人を不快にさせる何かがある」嫉妬、孤立、嫌がらせ…美人であるがゆえに受けた苦痛を描く【作者に聞く】

「私の中には人を不快にさせる何かがある」嫉妬、孤立、嫌がらせ…美人であるがゆえに受けた苦痛を描く【作者に聞く】