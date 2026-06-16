せっかく髪の毛を巻いておしゃれをしたのに、湿気でうねりが……（泣）。ヘアセットの大敵である梅雨シーズンが今年も到来。そんな梅雨でも可愛さをキープしたい！という人は、きっと多いでしょう。そこで注目したのが、負担なく今すぐ取り入れられるケア方法。今回は、手ごわい梅雨を乗り切るためのヘアケアのポイントを、“美容界のミシュラン”こと「カミカリスマ2026」でカット部門Greaty∞を受賞したMeLさん（＠mel_87_mel