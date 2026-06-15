日々最新の食べ放題の情報をお届けしているウレぴあ総研「うまいめし」編集部。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】いま特に注目の食べ放題ニュースを3店ピックアップしてご紹介します！3日限りの“激レア”スイーツ食べ放題！グランドニッコー東京ベイ 舞浜のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて2026年6月26日（金）〜28日（日）の3日間限定で、開業6周年を記念した『6thアニバーサリースイーツブッフェ』を開催し