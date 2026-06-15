【食べ放題パトロール#02】今週の食べ放題ニュース！“3日間だけの激レアスイーツブッフェ”ほか注目3選

日々最新の食べ放題の情報をお届けしているウレぴあ総研「うまいめし」編集部。

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いま特に注目の食べ放題ニュースを3店ピックアップしてご紹介します！

3日限りの“激レア”スイーツ食べ放題！

グランドニッコー東京ベイ 舞浜のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて2026年6月26日（金）〜28日（日）の3日間限定で、開業6周年を記念した『6thアニバーサリースイーツブッフェ』を開催します。

こちらはメロンや桃、マンゴーなど夏のフルーツをふんだんに使った約25種類のスイーツと、洋食・和食の本格ランチが楽しめるスペシャルブッフェ。

ブッフェテーブルには、果実の瑞々しさが際立つ「メロンのショートケーキ」、桃の風味豊かなムースを軽やかなビスキュイで包んだ「桃たっぷりシャルロット」、濃厚なチーズのコクにマンゴーの甘酸っぱさが重なる「マンゴーブリュレチーズケーキ」など、夏フルーツが彩るスイーツが並びます。

あわせて、「鹿児島県産黒豚のポルケッタ」や「焼茄子の冷製茶碗蒸し」「鱸焼霜造り」など、季節食材を使った和洋メニューも楽しみめますよ。

会場：グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（千葉県浦安市舞浜1-7）

期間：2026年6月26日（金）〜28日（日）

こだわりの自家製パンを思う存分食べよう！

「​​​店内ベーカリーで焼き上げる自家製パン」＜期間：2026年5月28日〜＞【焼きたての香りに包まれる至福のパン時間♪「LAGOON TOOTH TOOTH」で“自家製パン食べ放題ビュッフェランチ”がスタート！】

神戸・垂水の「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」にある、パティスリー＆ベーカリーレストラン「LAGOON TOOTH TOOTH」では、店内ベーカリーで焼き上げる自家製パンを食べ放題で楽しめるビュッフェランチを、2026年5月28日（木）よりスタートしました。

メインディッシュには、淡路産牛を使用したボロネーゼをはじめ、こだわりの料理がラインアップ。

加えて香り高い味わいの「TOOTH TOOTHバケット」、発酵バターが香るパティスリーらしいクロワッサン、もっちり食感のフォカッチャなど、毎朝店内で焼き上げる約15種類の自家製パンが、ランチタイム限定でビュッフェスタイルで楽しめます。

会場：LAGOON TOOTH TOOTH（兵庫県神戸市垂水区海岸通12-2 1階 三井アウトレットパーク マリンピア神戸 別棟 40000）

健康的なグルメがこの値段で食べ放題！

佐賀・唐津のバイキングレストラン『愛しとーとごはん』に、6月の新メニュー18種類が登場しました。

こちらのレストランでは、国産大豆100％の濃厚な豆乳をふんだんに使用した人気商品「豆乳もっちりん」、定番の「はっちゃんの特製コロッケ」、鶏の塩麹唐揚げ、お味噌汁、二十雑穀米、お蕎麦、野菜カレー、デザートまで、こだわりメニュー約60種類を楽しむことができます。

美味かつ健康的なメニューは、食べ放題でも罪悪感なく味わえるのも嬉しいところ。この充実ラインナップで料金は大人2,000円（税込）、時間は70分とコスパも抜群！

会場：コラーゲンバイキングレストラン「愛しとーとごはん」（佐賀県唐津市浜玉町浜崎2467-1）

いかがでしょうか。ぜひあなた好みの食べ放題を見つけてみてくださいね！