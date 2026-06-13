【女子旅プレス＝2026/06/13】1910年にモロッコ・マラケシュで誕生した伝説のコーヒーハウス「バシャコーヒー（Bacha Coffee）」の、日本2号店「バシャコーヒー 新丸ビル」が、東京・丸の内の新丸の内ビルディング内にオープンした。【写真】新丸ビル1階に誕生した「バシャコーヒー」◆モロッコ発の伝説のコーヒーブランドが丸の内に登場世紀を代表する文化人や政治家たちが、煌めくポットに淹れられたアラビカコーヒーを囲み、集