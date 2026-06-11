中身が誕生日プレゼント!!「これ何？」って聞かれたらどうする？【漫画】本編を読むクリスマスや誕生日など、子供へのプレゼントをネットショッピングで手配する人は多いだろう。しかし、荷物が自宅に届いたその瞬間、お目当ての子供自身が玄関に駆けつけてドアを開けてしまったら……。2026年5月現在、SNSやブログで「親側のハラハラ感がリアルに伝わる」「配達員さんのプロの機転に脱帽」と大きな笑いと共感を呼んでいるのが、元