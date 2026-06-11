息子に「余計なこと聞くな〜」焦る母親→配達員の1秒の機転に「プロの技」「救われた」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
クリスマスや誕生日など、子供へのプレゼントをネットショッピングで手配する人は多いだろう。しかし、荷物が自宅に届いたその瞬間、お目当ての子供自身が玄関に駆けつけてドアを開けてしまったら……。2026年5月現在、SNSやブログで「親側のハラハラ感がリアルに伝わる」「配達員さんのプロの機転に脱帽」と大きな笑いと共感を呼んでいるのが、元宅配便ドライバーの漫画家・ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの描くエピソード『サプライズ』だ。
■「新人の頃にやらかした苦い記憶……」。子供の純粋な質問からサプライズを守る、ベテラン配達員のスマートな神対応
物語は、ある家庭に子供の誕生日プレゼントが届いたシーンから始まる。不意のチャイムに、ちょうど玄関へと飛び出していってしまった主役の子供。配達員が抱える大きな段ボールを見て、純粋な瞳で「これ何？」と問いかける。背後で見守る親は「余計なことを聞かないで！」と内心大慌てだ。
こうした“家族に内緒の荷物”について、ゆきたさんは「実は宅配の現場ではよくある光景なんです。あえて家族のいない時間帯を指定されていたり、家への配達を避けて『営業所引き取り』にされていたり。特にクリスマス前にはこうした気遣いが必要な荷物が急増するので、僕たち配達員もある程度は空気を読んで構えるようになります」と明かす。
作中に登場するベテラン配達員は、子供から「これ何？」と聞かれるやいなや、「おっ、かっこいい服着てるね〜！」と全く別の話題を振って見事に子供の意識を逸らすことに成功する。一方、ゆきたさん自身には新人の頃の苦い経験があるという。「うっかり『おもちゃだよ』と正直に答えてしまい、後ろにいたお母様にものすごくガッカリされたことがあって……。それ以来、お子さん相手にはおもちゃやお菓子といった、中身を連想させる余計なことは絶対に言わないと心に決めました」
■ビールケースにプレゼントを隠すツワモノも!? 宅配の裏事情が満載の「運び屋ゆきたの漫画な日常」
子供の鋭い勘や偶然のタイミングからサプライズを守るため、親だけでなく、実は送り手であるおじいちゃんやおばあちゃん側も様々な工夫を凝らしている。ゆきたさんのブログでは、孫に絶対にバレないよう、なんと「ビールケースの中にプレゼントを隠して」宅配を依頼してきた一枚上手なおじいちゃんのエピソードなども紹介されており、宅配の現場がいかに人々の温かい生活のドラマで溢れているかが伝わってくる。
ネット通販の普及により、年中無休で様々な荷物を運ぶ宅配員たち。彼らの素早い判断と細やかな気遣いがあってこそ、私たちの家庭のサプライズや笑顔が守られているのかもしれない。ブログ『運び屋ゆきたの漫画な日常』では、このほかにも思わず膝を打つような宅配トラブルの解決策や、現場で起きたおもしろエピソードが多数公開中。次の荷物を待つ間に、ぜひ覗いてみてはいかがだろうか。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
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