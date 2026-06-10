名前も知らない人から理不尽なクレームで傷つけられることもあれば、名前を知らないお客さんに心を救われることもある。【漫画】本エピソードを読む販売の仕事で体験した出来事や日常の気付きを漫画として発信しているタジマオオカ(@pu92yu)さん。実体験をもとに描いた「かすはら物語」や「お客様に助けられた話」は大きな反響を呼び、販売現場で起こる理不尽な出来事に共感の声が集まっている。ウォーカープラスでは本作をリメイ