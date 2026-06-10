「もっとかわいい子が売らなくちゃ」客の言葉に傷つくことが多くても「お客様に救われることもある」販売員の忘れられない“お客様”とは？【作者に聞く】
【漫画】本エピソードを読む
販売の仕事で体験した出来事や日常の気付きを漫画として発信しているタジマオオカ(@pu92yu)さん。実体験をもとに描いた「かすはら物語」や「お客様に助けられた話」は大きな反響を呼び、販売現場で起こる理不尽な出来事に共感の声が集まっている。ウォーカープラスでは本作をリメイクし、「お客様は神様ですか？」として連載。今回は、カスタマーハラスメントと向き合う日々や、お客様に救われた経験について話を聞いた。
タジマさんが初めてカスタマーハラスメントかもしれないと感じたのは、店頭に1人で立っていたときだったという。「ねぇ、おねーちゃん」と気軽に話しかけられたものの、次第に嫌味を含んだ内容へと変化。特別な要求やクレームがあるわけではなく、ただ言い掛かりを続けられたことで困惑したそうだ。「この人の目的は何なのか？どうしてほしいのか？それがわからず困惑してしまいました」と当時を振り返る。
■どこででも起こり得るカスハラ
これまでの経験から、カスハラに遭遇しやすいのは開店直後や昼どきなど、周囲にお客様が少なく1人で対応している場面だという。固定店舗で働いているわけではないにもかかわらず、さまざまな現場で同様の経験をしてきた。
「限られた場所での現象ではなく、どこにでもあることだと実感しています」と語り、特定の業界や店舗だけの問題ではないと指摘する。
■お客様との会話が気持ちの支えに
一方で、接客の現場ではお客様に助けられることも少なくない。タジマさんは「温かいメッセージをいただくこともありますが、普通の会話で十分嫌な気持ちが払拭されます」と話す。
カスハラに遭遇した直後でも、別のお客様との何気ない会話によって気持ちを切り替えられることが多いそうで、「何気ない会話で気持ちが救われる。そんな経験がある販売員は多いと思います」と実感を語った。
■作品テーマは「自分が当事者だったら」
連載を通じて伝えたいテーマについて尋ねると、タジマさんは「カスハラは職場限定の出来事ですが、学校や社内、親戚内や家庭内でも、からかいや嫌がらせなどが起きる場合があると思います」と説明する。
作品には見て見ぬふりをする人や助ける人など、さまざまな立場の人物が登場する。「嫌がらせを受けている人が身近にいるとき、または自分が当事者だったとき、どう受けとめ行動するのか。そういった部分をテーマとして描いていきたいと思っています」と思いを明かしてくれた。
■取材協力：タジマオオカ(＠pu92yu)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。