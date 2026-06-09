暑さが続く夏は、ついシャワーだけで済ませてしまいがち。でも、冷房や紫外線の影響で体は思っている以上に疲れをため込んでいます。そんな季節にぴったりなのが、高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」から登場した夏季・数量限定の冷感入浴剤『北極からの招待状』。天然精油100％の香りと選べるひんやり感で、一日の終わりを心地よく整えてくれる、夏のご褒美バスタイムを提案してくれます♡ 夏の夜を癒やす冷