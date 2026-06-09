Chaponのひんやり入浴剤『北極からの招待状』で夏のバスタイムを快適に

暑さが続く夏は、ついシャワーだけで済ませてしまいがち。でも、冷房や紫外線の影響で体は思っている以上に疲れをため込んでいます。そんな季節にぴったりなのが、高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」から登場した夏季・数量限定の冷感入浴剤『北極からの招待状』。天然精油100％の香りと選べるひんやり感で、一日の終わりを心地よく整えてくれる、夏のご褒美バスタイムを提案してくれます♡

夏の夜を癒やす冷感バスタイム

『北極からの招待状』は、夏特有の火照りやだるさをやさしくクールダウンしてくれる冷感入浴剤です。

Chaponならではのこだわりは、合成香料を使わず天然精油のみで香りを構成していること。

湯気とともに広がる自然なアロマが心と体を包み込み、深呼吸したくなるようなリラックスタイムへ導いてくれます。

ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、暑さによる疲れや緊張をほぐし、寝苦しい夜の睡眠環境もサポート。夏の入浴を“義務”ではなく、“ご褒美時間”へ変えてくれる特別なアイテムです。

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気分で選べる4つの香り

南国気分（冷感レベル1）

『北極からの招待状』には、ひんやり感の強さが異なる4種類の香りがラインアップされています。

南国気分は、イランイランをベースに、グレープフルーツとオレンジを重ねた華やかなトロピカル系の香り。開放感のある夜や気分転換したいときにおすすめです。

ハーブガーデン（冷感レベル2）

ローズマリーとゼラニウムが織りなす爽やかなハーブの香り。心の緊張をゆるめながら、穏やかなバスタイムを演出します。

サマータイム（冷感レベル3）

ライムとベルガモットが香るシトラスミントの香り。すっきりとした爽快感で、真夏の夜にぴったりのフレッシュな印象です。

ローズミント（冷感レベル4）

ローズの甘さとミントの強い清涼感を組み合わせた香り。しっかりとしたひんやり感を求める方におすすめです。

セット内容と販売情報

北極からの招待状 2本セット

価格：3,580円（税込）

内容：ハーブガーデン／サマータイム

北極からの招待状 4本セット

価格：5,580円（税込）

内容：南国気分／ハーブガーデン／サマータイム／ローズミント

販売時期は2026年6月よりスタート。Chapon公式オンラインストア限定販売となります。天然精油100％仕様で、数量限定のため無くなり次第終了となります。

夏のご褒美時間を楽しもう

暑さや冷房による疲れを感じやすい夏だからこそ、湯船に浸かる時間を大切にしたいもの。『北極からの招待状』は、その日の気分や体調に合わせて冷感レベルを選べるのが魅力です。

天然精油の豊かな香りと心地よいひんやり感が、夏の夜をより快適に演出してくれます♪自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への季節のギフトとしてもおすすめの限定アイテムです。