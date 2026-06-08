PIO探偵事務所が自身のYouTubeチャンネルで「【浮気調査】走り終えたあと、女性宅へ…｜PIO探偵事務所」を公開した。動画では、実際の浮気調査の現場において、対象者が密会に及ぶ決定的な瞬間を捉えた緊迫の尾行シーンが記録されている。 夜の街角で秘密裏に行われる浮気調査の実態。動画では、探偵がターゲットを尾行し、密会現場を押さえるまでのリアルな過程が収められている。走り終えた対象者が向かった先は