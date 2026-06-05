ストリングスホテル東京インターコンチネンタルのイタリアングリル「メロディア」では7月1日〜8月31日、「ピーチ＆ティーセレクションアフタヌーンティー」を販売します。■桃とお茶を味わうアフタヌーンティー同商品では、旬の桃と厳選したお茶をあわせたスイーツを展開。桃とクリーム、ラベンダーの香りが楽しめるショートケーキや、桃の甘みとチーズのコクが調和するクラフティにアールグレイが香るクリームをあわせた一品など