おかーしゃん大好きな麦【漫画】本編を読む愛猫・麦くんとの猫生活を描く麦ママ(@migi0.715)さんのネコ漫画「笑う門には麦がいる」は、毎回多くのいいねを集める人気の作品。Instagramのフォロワーは、13万人を超える。今回は、大好きな麦ママと下僕として扱われているパパさんが合体!?混乱を極めた愛猫の話を紹介する。■「にゃに!?」思わず振り返った麦くんのかわいすぎる勘違いなーんだ、おとーさんかぁ…え！？01なーんだ、お