京王プラザホテル札幌は6月17日〜9月25日の期間限定で、22階ペガサスにて「シマエナガランチ夏〜Like Afternoon Tea〜」を販売します。同商品は、SNSフォロワー総合計85万人「ぼく、シマエナガ。」とコラボレーション。北海道の代表的なシンボルの野鳥「シマエナガ」をモチーフにした、まるでアフタヌーンティーのようなオリジナルメニューです。詳細URL：https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/restaurants/rest/detail_1664.html