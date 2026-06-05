かわいすぎるコラボ。「ぼく、シマエナガ。」×京王プラザホテル札幌でアフタヌーンティー風「シマエナガランチ夏」を開催

京王プラザホテル札幌は6月17日〜9月25日の期間限定で、22階ペガサスにて「シマエナガランチ夏〜Like Afternoon Tea〜」を販売します。

同商品は、SNSフォロワー総合計85万人「ぼく、シマエナガ。」とコラボレーション。北海道の代表的なシンボルの野鳥「シマエナガ」をモチーフにした、まるでアフタヌーンティーのようなオリジナルメニューです。

詳細URL：https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/restaurants/rest/detail_1664.html

■SNSフォロワー総合計は85万人！「ぼく、シマエナガ。」とのコラボ

同社はこれまで北海道を代表する愛らしい野鳥「シマエナガ」をモチーフとした、コンセプトルームの販売、ホテルで出た廃材をアップサイクルしたオブジェのギャラリー展示、SDGs を学ぶワークショップの開催など数多くの企画を展開。“シマエナガホテル”として、多くのユーザーに親しまれてきました。

2025年春からは、SNSフォロワー数合計85万人「ぼく、シマエナガ。」とのコラボレーションで、北海道の季節の移ろいを野鳥シマエナガと共にゲストに楽しんでもらえる特別なランチを展開し、大変好評を得ています。

今回は、鮮やかなマリンブルーをテーマカラーにした「シマエナガのサマーバカンス・アフタヌーンティー風ランチ」。都会の喧騒を忘れ、シマエナガと一緒に涼やかな海辺のバカンスへお出かけした気分を楽しめる内容となっています。

＜スペシャルドリンク＞

・ブルーキュラソー・ソーダ

真夏の海をそのまま閉じ込めたような爽快感あふれるノンアルコールカクテルです。

＜セイボリー＞

・アワビとジュンサイのゼリー仕立てのテリーヌ アサリのエキュームを添えて

・タコと彩り野菜のタブレ

・冷製スープの女王”ビシソワーズ”

・ジャンボンメロン

＜メインディッシュ＞

・ミニロコモコ丼

・ハワイアンガーリックシュリンプ

・冷製カッペリーニ ガスパチョソースで

＜デセール＞

アクリルBOXの上ではシマエナガたちが夏を満喫中！ パインゼリーの海に浮き輪で浮かぶ姿や、日光浴する日焼けしたシマエナガの姿は、食べるのが勿体ないほどの可愛らしさ！ 卵型の器をそっと開けると ぷるぷるのココナッツプリンの中からシマエナガグミが顔を出します。

＜アクリルボックスデセール＞

・ぷかぷか浮かぶシマエナガとパインゼリー

・オワゾー・オ・プリュマージュ・ブロンゼ

・マンゴーとココナッツのプリンシマエナガのミルクゼリーを忍ばせて

＜アシェットデセール＞

・ヨーグルトクリームと桃のベリーヌ

・ぱちぱちキャンディのチョコミントケーキ

・ココナッツジュースに見立てたチョコレート

・ライチ風味のマカロン

きらきらと輝く海で浮き輪を付けてぷかぷかとはしゃいだり、ビーチチェアで優雅に日光浴を楽しんだり……サマーバカンスを満喫するシマエナガたちのキュートな姿に、思わず笑みがこぼれる事間違いなし。

心地よい解放感あふれる空間でシマエナガに癒やされながら、友人や大切な人との記念日や、夏の思い出の1ページにふさわしい、涼やかな至福のひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

■販売概要

期間：2026年6月17日〜9月25日（※8月13日〜15日除く）

時間：11:30〜（L.O 14:30）

料金：ひとり 5,000円（税・サービス料込み）ドリンクバー付き

場所：京王プラザホテル札幌 22階 ペガサス

※2日前までに要予約 1日30食の限定販売

（エボル）