2026年にブランド誕生15周年を迎える温泉旅館ブランド「界」は、これを機に、2030年までの30施設展開に向けた歩みを加速。日本独自の「温泉文化」を現代のマーケットや世界へ届ける「橋渡し」となるべく、新プロジェクト「30の温泉宿、30の温泉文化」を始動する。【画像】「界 雲仙」では燗つけ見学できるプログラムを予定界ブランドの今後の展開地図日本は、世界屈指の温泉資源を誇る温泉大国。古くから