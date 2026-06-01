星野リゾートが2030年までに全国30施設展開を目指す温泉旅館ブランド「界」、新プロジェクト「30の温泉宿、30の温泉文化」始動
2026年にブランド誕生15周年を迎える温泉旅館ブランド「界」は、これを機に、2030年までの30施設展開に向けた歩みを加速。日本独自の「温泉文化」を現代のマーケットや世界へ届ける「橋渡し」となるべく、新プロジェクト「30の温泉宿、30の温泉文化」を始動する。
【画像】「界 雲仙」では燗つけ見学できるプログラムを予定
日本は、世界屈指の温泉資源を誇る温泉大国。古くから、蒸気浴や砂湯、湯治など多様な形で温泉が活用され、日本独自の「心身を癒やす伝統的なライフスタイル」として生活に深く根差してきた。また、温泉は地域コミュニティの中心として機能し、独自の文化やアイデンティティが次世代へと継承されてきた。現在、『「温泉文化」ユネスコ無形文化遺産全国推進協議会』は、この自然の恵みである温泉に浸かり、心と体を癒やすという日本人に根付いている社会的慣習を「温泉文化」と定義。世界に誇るべき日本固有の文化として、ユネスコ無形文化遺産への登録に向けた活動を推進している。
星野リゾートでは、2026年に「界 草津(群馬県・草津温泉)」「界 宮島(広島県・宮島口温泉)」「界 蔵王(山形県・蔵王温泉)」の新規開業に加え、「界 松本(長野県・浅間温泉)」の全館リニューアルオープンを予定。また、2027年には佐賀県・嬉野温泉に進出が決定しており佐賀県初の星野リゾート施設「界 嬉野」を開業する。
■新プロジェクト「30の温泉宿、30の温泉文化」が始動
2030年に向けて、「温泉文化」をユネスコ無形文化遺産に登録することを目指す動きが本格化している。星野リゾートの温泉旅館ブランド「界」は、「王道なのに、あたらしい。」を掲げ、温泉の正統なる文化を尊重しながら、現代に合うくつろぎを追求した温泉宿の在り方を模索し続けてきた。15年間の歩みを経て始動するプロジェクト「30の温泉宿、30の温泉文化」は、この社会的慣習としての深みを、現代のゲストが心底心地よいと感じる「至福の体験」として提示する試み。このプロジェクトが掲げるメッセージには、「全国30の温泉地に、30の界の温泉宿があり、30の異なる温泉文化を体験できる。」こと、多くの温泉地に展開している「界」だからこそ、それぞれの個性が光るご当地の温泉文化を提供したいという思いが込められている。2030年に向けて「界」は、先人たちが長年かけて磨き上げてきた伝統を大切に預かりながら、それを現代のマーケットへ届ける「橋渡し」となることで、温泉文化のさらなる活性化に寄与していくという。
プロジェクト第1弾として、「界」の全施設で展開してきた、温泉の知識を楽しく学ぶプログラム「温泉いろは」が、「温泉文化いろは」へと進化する。これまで培ってきた現代湯治の知恵を軸に、各地の温泉地に根付いてきた心と体を癒やす文化を伝えるプログラムとして深化。ご当地の温泉文化を楽しみ尽くす導入として、誰もが気軽に、かつ至福の体験として享受できるプログラムを提供する。
日本一の源泉数を誇る別府に位置する「界 別府」の温泉は、美肌温泉に認証されている泉質。その美肌効果を知りながら、別府の外湯巡りの仕上げ湯となる温泉ミスト作りを体験。雲仙地獄のすぐ側にある「界 雲仙」では、地獄と人々が共生してきた歴史を知り、高温の蒸気を活用した「燗つけ」のシステムを実際に見学することで、地獄パワーを体感できる。プログラムの内容は施設によって異なり、6月1日(月)からスタート。料金や予約は不要なものが多いが、体験内容によって一部有料、予約が必要なものもあるので詳細は各施設の情報を確認しよう。
■2030年に向けて開業・リニューアルオープンする5施設
■【界 草津】専用トンネルでつなぐ「温泉街のにぎわい」と「静謐な温泉宿」を体感(2026年6月7日(日)開業予定)
日本を代表する名湯「草津温泉」に位置し、草津白根の麓に広がる高台に建つ温泉旅館が「界 草津」。館内では、シルクの柔らかさに包まれる上質な滞在に癒やされる。トンネルを行き来することで、木立に囲まれた静謐な湯宿とにぎやかな温泉街というふたつの世界観を自由に楽しめる。
■【界 宮島】全室瀬戸内海ビューの客室や現代へ継承する「石風呂」から「見晴らしの湯で、いつくしみの凪逗留」を感じる滞在(2026年7月23日(木)開業予定)
世界遺産「嚴島神社」を望み、静かな瀬戸内海が目の前に広がる温泉宿「界 宮島」。館内は全館畳敷きで素足で過ごせ、凪いだ海を眺めながら温泉に癒やされるひとときを提供。瀬戸内海ビューの大浴場や客室、瀬戸内で古くから親しまれてきた古式サウナ「石風呂」を現代に継承し、瀬戸内が育んできた奥深い温泉文化を体験できる。
■【界 松本】界ブランド初の「イタリアン」導入。音楽とワインで奏でる「松本エレガンテに浸る湯宿」を満喫(2026年8月4日(火)全館リニューアルオープン)
信州の中心にあり、豊かなカルチャーが日常に息づく長野県松本市にある「界 松本」。新たなコンセプトは、優雅を意味する言葉を冠した「松本エレガンテに浸る湯宿」。和食から一歩踏み出したイタリアンへの刷新や、音楽が響く「GAKUの間」の誕生など、洋の感性が響き合う滞在を提案。サウナを含む八種十三通りの湯浴みや生演奏とともに、洗練されたスモールラグジュアリーな休日を満喫できる。
■【界 蔵王】温泉からサウナ、展望ラウンジまで「回遊型ウェルネスエリア」を備えた「御釜で整う、温泉スパイラル」を提案(2026年10月15日(木)開業予定)
日本屈指の強酸性を誇る蔵王温泉に誕生する「界 蔵王」。コンセプトは「御釜で整う、温泉スパイラル」。ブランド初の回遊型ウェルネスエリアでは、名湯やサウナを巡り、絶景のルーフトップで究極の整いを体験 。紅花の色彩や職人の技が息づく客室、山の味覚をふんだんに取り入れたヘルシーでおいしい「べにばな山彩会席」が、心身を内側から健やかに磨き上げる滞在を叶えてくれる。
■佐賀県へ初進出。2027年夏、嬉野温泉に「界 嬉野」が開業
佐賀県へ初進出となる「界 嬉野」が2027年夏に開業。嬉野温泉は、「肥前風土記」(713年)に「東の辺に湯の泉ありて能く、人の病を癒やす」と記されるほど、長い歴史を誇る名湯。島根県の斐乃上(ひのかみ)温泉、栃木県の喜連川(きつれがわ)温泉と並び「日本三大美肌の湯」として名高い温泉地。今後、嬉野温泉の魅力を最大限に活かした滞在を提案予定。
続々とオープンする星野リゾートの「界」施設。どの施設もその土地ならではのコンセプトで展開されているので、ぜひ各地を巡って訪れてほしい。
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【画像】「界 雲仙」では燗つけ見学できるプログラムを予定
日本は、世界屈指の温泉資源を誇る温泉大国。古くから、蒸気浴や砂湯、湯治など多様な形で温泉が活用され、日本独自の「心身を癒やす伝統的なライフスタイル」として生活に深く根差してきた。また、温泉は地域コミュニティの中心として機能し、独自の文化やアイデンティティが次世代へと継承されてきた。現在、『「温泉文化」ユネスコ無形文化遺産全国推進協議会』は、この自然の恵みである温泉に浸かり、心と体を癒やすという日本人に根付いている社会的慣習を「温泉文化」と定義。世界に誇るべき日本固有の文化として、ユネスコ無形文化遺産への登録に向けた活動を推進している。
■新プロジェクト「30の温泉宿、30の温泉文化」が始動
2030年に向けて、「温泉文化」をユネスコ無形文化遺産に登録することを目指す動きが本格化している。星野リゾートの温泉旅館ブランド「界」は、「王道なのに、あたらしい。」を掲げ、温泉の正統なる文化を尊重しながら、現代に合うくつろぎを追求した温泉宿の在り方を模索し続けてきた。15年間の歩みを経て始動するプロジェクト「30の温泉宿、30の温泉文化」は、この社会的慣習としての深みを、現代のゲストが心底心地よいと感じる「至福の体験」として提示する試み。このプロジェクトが掲げるメッセージには、「全国30の温泉地に、30の界の温泉宿があり、30の異なる温泉文化を体験できる。」こと、多くの温泉地に展開している「界」だからこそ、それぞれの個性が光るご当地の温泉文化を提供したいという思いが込められている。2030年に向けて「界」は、先人たちが長年かけて磨き上げてきた伝統を大切に預かりながら、それを現代のマーケットへ届ける「橋渡し」となることで、温泉文化のさらなる活性化に寄与していくという。
プロジェクト第1弾として、「界」の全施設で展開してきた、温泉の知識を楽しく学ぶプログラム「温泉いろは」が、「温泉文化いろは」へと進化する。これまで培ってきた現代湯治の知恵を軸に、各地の温泉地に根付いてきた心と体を癒やす文化を伝えるプログラムとして深化。ご当地の温泉文化を楽しみ尽くす導入として、誰もが気軽に、かつ至福の体験として享受できるプログラムを提供する。
日本一の源泉数を誇る別府に位置する「界 別府」の温泉は、美肌温泉に認証されている泉質。その美肌効果を知りながら、別府の外湯巡りの仕上げ湯となる温泉ミスト作りを体験。雲仙地獄のすぐ側にある「界 雲仙」では、地獄と人々が共生してきた歴史を知り、高温の蒸気を活用した「燗つけ」のシステムを実際に見学することで、地獄パワーを体感できる。プログラムの内容は施設によって異なり、6月1日(月)からスタート。料金や予約は不要なものが多いが、体験内容によって一部有料、予約が必要なものもあるので詳細は各施設の情報を確認しよう。
■2030年に向けて開業・リニューアルオープンする5施設
■【界 草津】専用トンネルでつなぐ「温泉街のにぎわい」と「静謐な温泉宿」を体感(2026年6月7日(日)開業予定)
日本を代表する名湯「草津温泉」に位置し、草津白根の麓に広がる高台に建つ温泉旅館が「界 草津」。館内では、シルクの柔らかさに包まれる上質な滞在に癒やされる。トンネルを行き来することで、木立に囲まれた静謐な湯宿とにぎやかな温泉街というふたつの世界観を自由に楽しめる。
■【界 宮島】全室瀬戸内海ビューの客室や現代へ継承する「石風呂」から「見晴らしの湯で、いつくしみの凪逗留」を感じる滞在(2026年7月23日(木)開業予定)
世界遺産「嚴島神社」を望み、静かな瀬戸内海が目の前に広がる温泉宿「界 宮島」。館内は全館畳敷きで素足で過ごせ、凪いだ海を眺めながら温泉に癒やされるひとときを提供。瀬戸内海ビューの大浴場や客室、瀬戸内で古くから親しまれてきた古式サウナ「石風呂」を現代に継承し、瀬戸内が育んできた奥深い温泉文化を体験できる。
■【界 松本】界ブランド初の「イタリアン」導入。音楽とワインで奏でる「松本エレガンテに浸る湯宿」を満喫(2026年8月4日(火)全館リニューアルオープン)
信州の中心にあり、豊かなカルチャーが日常に息づく長野県松本市にある「界 松本」。新たなコンセプトは、優雅を意味する言葉を冠した「松本エレガンテに浸る湯宿」。和食から一歩踏み出したイタリアンへの刷新や、音楽が響く「GAKUの間」の誕生など、洋の感性が響き合う滞在を提案。サウナを含む八種十三通りの湯浴みや生演奏とともに、洗練されたスモールラグジュアリーな休日を満喫できる。
■【界 蔵王】温泉からサウナ、展望ラウンジまで「回遊型ウェルネスエリア」を備えた「御釜で整う、温泉スパイラル」を提案(2026年10月15日(木)開業予定)
日本屈指の強酸性を誇る蔵王温泉に誕生する「界 蔵王」。コンセプトは「御釜で整う、温泉スパイラル」。ブランド初の回遊型ウェルネスエリアでは、名湯やサウナを巡り、絶景のルーフトップで究極の整いを体験 。紅花の色彩や職人の技が息づく客室、山の味覚をふんだんに取り入れたヘルシーでおいしい「べにばな山彩会席」が、心身を内側から健やかに磨き上げる滞在を叶えてくれる。
■佐賀県へ初進出。2027年夏、嬉野温泉に「界 嬉野」が開業
佐賀県へ初進出となる「界 嬉野」が2027年夏に開業。嬉野温泉は、「肥前風土記」(713年)に「東の辺に湯の泉ありて能く、人の病を癒やす」と記されるほど、長い歴史を誇る名湯。島根県の斐乃上(ひのかみ)温泉、栃木県の喜連川(きつれがわ)温泉と並び「日本三大美肌の湯」として名高い温泉地。今後、嬉野温泉の魅力を最大限に活かした滞在を提案予定。
続々とオープンする星野リゾートの「界」施設。どの施設もその土地ならではのコンセプトで展開されているので、ぜひ各地を巡って訪れてほしい。
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