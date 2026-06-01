セレクトショップの「FREAK'S STORE」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の別注Tシャツに新作が続々登場！ゆるっとしたシルエットでこなれたムードを演出できる。【写真】「FREAK'S STORE」の新作PEANUTS別注Tシャツを見る■コミック連載初期の四つ足スヌーピーをプリント！「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/POOCH 【限定展開】」(各4994円)は、「PEANUTS