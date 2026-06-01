スヌーピーファン必見！「FREAK′S STORE」の別注Tシャツはゆるめのシルエットで抜け感の演出に最適！
セレクトショップの「FREAK'S STORE」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の別注Tシャツに新作が続々登場！ゆるっとしたシルエットでこなれたムードを演出できる。
【写真】「FREAK'S STORE」の新作PEANUTS別注Tシャツを見る
■コミック連載初期の四つ足スヌーピーをプリント！
「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/POOCH 【限定展開】」(各4994円)は、「PEANUTS」の連載初期に登場したまだ2本足では立ち上がらないスヌーピーのアートをプリントしたシリーズ。バックにプリントされた“POOCH”とは“ワンちゃん”や“わんこ”というニュアンスを持つスラングだ。
カラーはホワイト、スミクロ、ピンク、ネイビーの4色で、胸元にもワンポイントデザインがあしらわれている。
■チャーリー・ブラウン推しならコレ！
「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット クルーネックTシャツ/チャーリー・ブラウン/Heart Eye 【限定展開】」(各4994円)は、目がハートになったチャーリー・ブラウンの大判プリントがインパクト大！
こちらも、ホワイト、スミクロ、ピンク、ネイビーの4色展開。ボディカラーに線画のみのシンプルなデザインだから、幅広いスタイルに対応してくれそう。
■アストロノーツデザインはクールな配色で合わせやすさNo.1
「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/ASTRONAUTS 【限定展開】」(各4994円)は、宇宙飛行士に扮したスヌーピーがプリントされたシリーズ。コミックの1コマが大胆にあしらわれ、バックスタイルを自慢したくなる1枚だ。
ボディカラーは、ホワイト、ブラック、ネイビーの3色。どのカラーもクールな着こなしにぴったり！
■音楽好きにこそ着てほしい！PEANUTS RECORDSモチーフT
「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/Records 【限定展開】」(各4994円)は、架空のレコードレーベル“PEANUTS RECORDS”がモチーフ。
線画だけのデザインに見えるけれど、DJするスヌーピーは白ベタが塗られていて、モノクロ配色になっているのも大きなポイント。ホワイト、アッシュグレー、ブラックと、プリントが映えるカラバリもセンスよし。
■宛先は誰だと思う？手紙を書くチャーリー・ブラウンにキュン！
「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/HAPPY FUN DAY 【限定展開】」(各4994円)は、机に向かって手紙をしたためるチャーリー・ブラウンのグラフィックに注目。筆記体で書かれているのはその手紙の内容らしく、その宛先は“Dear Santa”！
クリスマス直前になると毎年サンタに手紙を送る、チャーリー・ブラウン。そんな1シーンをあえて夏に着こなすのも一興！カラーは、ホワイト、アッシュグレー、スミクロ、ピンクの4色。胸元のピックアップトラックのワンポイントもかわいい。
■ルーシーファンにはコレ！チャーリー・ブラウンとの2ショットを描く
「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/CHOMP 【限定展開】」(各4994円)は、もぐもぐクチャクチャとスナックを食べるチャーリー・ブラウンと、その様子をちょっぴり引き気味で見つめるルーシーのプリント。
ホワイト、アッシュグレー、ピンク、ネイビーと4色展開のボディカラーごとに、プリントの色合いも異なる。お気に入りのコンビカラーでシンプルな着こなしをランクアップしよう。
以上のアイテムは、「FREAK'S STORE」の一部店舗および公式オンラインストア「Daytona Park」のみの限定展開。性別問わず着られるアイテムなので、リンクコーデもできちゃう！カップルや友だちとおそろいを楽しもう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】「FREAK'S STORE」の新作PEANUTS別注Tシャツを見る
■コミック連載初期の四つ足スヌーピーをプリント！
「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/POOCH 【限定展開】」(各4994円)は、「PEANUTS」の連載初期に登場したまだ2本足では立ち上がらないスヌーピーのアートをプリントしたシリーズ。バックにプリントされた“POOCH”とは“ワンちゃん”や“わんこ”というニュアンスを持つスラングだ。
カラーはホワイト、スミクロ、ピンク、ネイビーの4色で、胸元にもワンポイントデザインがあしらわれている。
■チャーリー・ブラウン推しならコレ！
「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット クルーネックTシャツ/チャーリー・ブラウン/Heart Eye 【限定展開】」(各4994円)は、目がハートになったチャーリー・ブラウンの大判プリントがインパクト大！
こちらも、ホワイト、スミクロ、ピンク、ネイビーの4色展開。ボディカラーに線画のみのシンプルなデザインだから、幅広いスタイルに対応してくれそう。
■アストロノーツデザインはクールな配色で合わせやすさNo.1
「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/ASTRONAUTS 【限定展開】」(各4994円)は、宇宙飛行士に扮したスヌーピーがプリントされたシリーズ。コミックの1コマが大胆にあしらわれ、バックスタイルを自慢したくなる1枚だ。
ボディカラーは、ホワイト、ブラック、ネイビーの3色。どのカラーもクールな着こなしにぴったり！
■音楽好きにこそ着てほしい！PEANUTS RECORDSモチーフT
「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/Records 【限定展開】」(各4994円)は、架空のレコードレーベル“PEANUTS RECORDS”がモチーフ。
線画だけのデザインに見えるけれど、DJするスヌーピーは白ベタが塗られていて、モノクロ配色になっているのも大きなポイント。ホワイト、アッシュグレー、ブラックと、プリントが映えるカラバリもセンスよし。
■宛先は誰だと思う？手紙を書くチャーリー・ブラウンにキュン！
「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/HAPPY FUN DAY 【限定展開】」(各4994円)は、机に向かって手紙をしたためるチャーリー・ブラウンのグラフィックに注目。筆記体で書かれているのはその手紙の内容らしく、その宛先は“Dear Santa”！
クリスマス直前になると毎年サンタに手紙を送る、チャーリー・ブラウン。そんな1シーンをあえて夏に着こなすのも一興！カラーは、ホワイト、アッシュグレー、スミクロ、ピンクの4色。胸元のピックアップトラックのワンポイントもかわいい。
■ルーシーファンにはコレ！チャーリー・ブラウンとの2ショットを描く
「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/CHOMP 【限定展開】」(各4994円)は、もぐもぐクチャクチャとスナックを食べるチャーリー・ブラウンと、その様子をちょっぴり引き気味で見つめるルーシーのプリント。
ホワイト、アッシュグレー、ピンク、ネイビーと4色展開のボディカラーごとに、プリントの色合いも異なる。お気に入りのコンビカラーでシンプルな着こなしをランクアップしよう。
以上のアイテムは、「FREAK'S STORE」の一部店舗および公式オンラインストア「Daytona Park」のみの限定展開。性別問わず着られるアイテムなので、リンクコーデもできちゃう！カップルや友だちとおそろいを楽しもう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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