セレクトショップの「FREAK'S STORE」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の別注Tシャツに新作が続々登場！ゆるっとしたシルエットでこなれたムードを演出できる。

【写真】「FREAK'S STORE」の新作PEANUTS別注Tシャツを見る

■コミック連載初期の四つ足スヌーピーをプリント！

「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/POOCH 【限定展開】」(各4994円)は、「PEANUTS」の連載初期に登場したまだ2本足では立ち上がらないスヌーピーのアートをプリントしたシリーズ。バックにプリントされた“POOCH”とは“ワンちゃん”や“わんこ”というニュアンスを持つスラングだ。

「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/POOCH 【限定展開】(ホワイト)」(4994円)




「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/POOCH 【限定展開】(スミクロ)」(4994円)


「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/POOCH 【限定展開】(ネイビー)」(4994円)


「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/POOCH 【限定展開】(ピンク)」(4994円)




カラーはホワイト、スミクロ、ピンク、ネイビーの4色で、胸元にもワンポイントデザインがあしらわれている。

■チャーリー・ブラウン推しならコレ！

「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット クルーネックTシャツ/チャーリー・ブラウン/Heart Eye 【限定展開】」(各4994円)は、目がハートになったチャーリー・ブラウンの大判プリントがインパクト大！

「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット クルーネックTシャツ/チャーリー・ブラウン/Heart Eye 【限定展開】(ホワイト)」(4994円)




「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット クルーネックTシャツ/チャーリー・ブラウン/Heart Eye 【限定展開】(スミクロ)」(4994円)


「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット クルーネックTシャツ/チャーリー・ブラウン/Heart Eye 【限定展開】(ピンク)」(4994円)


「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット クルーネックTシャツ/チャーリー・ブラウン/Heart Eye 【限定展開】(ネイビー)」(4994円)


こちらも、ホワイト、スミクロ、ピンク、ネイビーの4色展開。ボディカラーに線画のみのシンプルなデザインだから、幅広いスタイルに対応してくれそう。

■アストロノーツデザインはクールな配色で合わせやすさNo.1

「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/ASTRONAUTS 【限定展開】」(各4994円)は、宇宙飛行士に扮したスヌーピーがプリントされたシリーズ。コミックの1コマが大胆にあしらわれ、バックスタイルを自慢したくなる1枚だ。

「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/ASTRONAUTS 【限定展開】(ホワイト)」(4994円)


「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/ASTRONAUTS 【限定展開】(ブラック)」(4994円)


「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/ASTRONAUTS 【限定展開】(ネイビー)」(4994円)




ボディカラーは、ホワイト、ブラック、ネイビーの3色。どのカラーもクールな着こなしにぴったり！

■音楽好きにこそ着てほしい！PEANUTS RECORDSモチーフT

「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/Records 【限定展開】」(各4994円)は、架空のレコードレーベル“PEANUTS RECORDS”がモチーフ。

「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/Records 【限定展開】(ホワイト)」(4994円)




「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/Records 【限定展開】(アッシュグレー)」(4994円)


「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/Records 【限定展開】(ブラック)」(4994円)


線画だけのデザインに見えるけれど、DJするスヌーピーは白ベタが塗られていて、モノクロ配色になっているのも大きなポイント。ホワイト、アッシュグレー、ブラックと、プリントが映えるカラバリもセンスよし。

■宛先は誰だと思う？手紙を書くチャーリー・ブラウンにキュン！

「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/HAPPY FUN DAY 【限定展開】」(各4994円)は、机に向かって手紙をしたためるチャーリー・ブラウンのグラフィックに注目。筆記体で書かれているのはその手紙の内容らしく、その宛先は“Dear Santa”！

「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/HAPPY FUN DAY 【限定展開】(ホワイト)」(4994円)


「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/HAPPY FUN DAY 【限定展開】(アッシュグレー)」(4994円)




「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/HAPPY FUN DAY 【限定展開】(スミクロ)」(4994円)


「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/HAPPY FUN DAY 【限定展開】(ピンク)」(4994円)


クリスマス直前になると毎年サンタに手紙を送る、チャーリー・ブラウン。そんな1シーンをあえて夏に着こなすのも一興！カラーは、ホワイト、アッシュグレー、スミクロ、ピンクの4色。胸元のピックアップトラックのワンポイントもかわいい。

■ルーシーファンにはコレ！チャーリー・ブラウンとの2ショットを描く

「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/CHOMP 【限定展開】」(各4994円)は、もぐもぐクチャクチャとスナックを食べるチャーリー・ブラウンと、その様子をちょっぴり引き気味で見つめるルーシーのプリント。

「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/CHOMP 【限定展開】(ホワイト)」(4994円)




「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/CHOMP 【限定展開】(アッシュグレー)」(4994円)


「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/CHOMP 【限定展開】(ピンク)」(4994円)


「PEANUTS/ピーナッツ 別注 ビッグシルエット バックプリント クルーネックTシャツ/CHOMP 【限定展開】(ネイビー)」(4994円)


ホワイト、アッシュグレー、ピンク、ネイビーと4色展開のボディカラーごとに、プリントの色合いも異なる。お気に入りのコンビカラーでシンプルな着こなしをランクアップしよう。

以上のアイテムは、「FREAK'S STORE」の一部店舗および公式オンラインストア「Daytona Park」のみの限定展開。性別問わず着られるアイテムなので、リンクコーデもできちゃう！カップルや友だちとおそろいを楽しもう。

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