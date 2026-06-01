ミルクを見たらお皿にダイブ!?【漫画】本編を読む飼い犬のノラが、雨に濡れて震える子猫を連れて帰ってきた…!?ノラの判断を信じ、連れて来た子の面倒を見ることにしたヨシモフ郎(@yosimofurou)さんの漫画『みぞれねこ』を紹介するとともに話を聞く。■ノラが拾ってくるのは、専らお腹を空かせてる子だったみぞれねこ?01みぞれねこ?02みぞれねこ?03みぞれねこ?04みぞれが降る雨の日、飼い犬ノラが外から帰ってきた。濡れることを嫌