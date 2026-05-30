これはイジリ？イジメ？遊び？【漫画】本編を読む漫画家グラハム子(@gura_hamuco)さんが、男子特有の攻撃的・競争的なコミュニケーションである｢メンズトーク｣をテーマに描いたエピソードが注目を集めている。息子から聞いた学校での流行をきっかけに、自身の過去の傷つきや社会的背景について考えを巡らせる本作について、グラハム子さんに話を聞いた。■おとなしい女子を笑う遊びと過去の傷メンズトーク_01メンズトーク_02メンズ