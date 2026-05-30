息子「罰ゲームで女子に話しかける遊び」母「昔、自分がやられた…」女子を傷つける残酷なメンズトークのリアル【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
漫画家グラハム子(@gura_hamuco)さんが、男子特有の攻撃的・競争的なコミュニケーションである｢メンズトーク｣をテーマに描いたエピソードが注目を集めている。息子から聞いた学校での流行をきっかけに、自身の過去の傷つきや社会的背景について考えを巡らせる本作について、グラハム子さんに話を聞いた。
■おとなしい女子を笑う遊びと過去の傷
グラハム子さんの息子によると、仲間内では｢ゲームに負けるとA子に話しかける｣という遊びが流行っていた。彼女のところに行って話しかけ、その様子を遠くから見て笑って楽しむのだという。息子は｢みんなが笑ってると、楽しい気がしちゃう｣と言った。
実はグラハム子さん自身も中学時代に同じような経験を持つ。当時は男子から｢ハム子、かわいいね〜｣と、からかいの声をかけられる側だった。ターゲットにされるのは陽キャな子ではなく、芋っぽい、おとなしい女子だ。された側はからかわれていることを知り、とても惨めな気持ちになる。
グラハム子さんは息子に、自分も昔それをやられてとても悲しく惨めな気持ちになり、家に帰って1人で泣いたという経験を伝えた。息子は静かに聞いていたという。
■メンズトークの背景と有害な男らしさ
メンズトークとは、自分が優位に立つための競争的、攻撃的なコミュニケーションを指す。グラハム子さんがこれを知ったきっかけは、水谷緑さんの漫画『こころのナース夜野さん』で、暴力やDVをしてしまう男性の更生プログラムを読んだことだった。男性特有の生きづらさや、幼少期からの積み重ね、社会・文化の影響が背景にある。
昔はただただ猛烈に不快だと思っていたグラハム子さんだが、メンズトークが社会的背景や男性の生きづらさの象徴であることを知ってからは、少し考え方が変わった。不快なのは変わりないが、それをしてしまう側も根底には苦しさを抱えているのかもしれないと感じるようになったという。最近は｢男らしさにも、いいものと有害なものがある｣｢それは社会のなかで身につけてしまったものであり、今からでも変えられるもの｣という価値観が少しずつ広がっていると語る。
本作は『娘がパパ活をしていました』を執筆中の出来事だった。昔は｢援助交際｣と呼ばれていた問題と同様に、時代が変わって名前が変わっても、根深い中身は変わらないことに気づかされたという。グラハム子さんはそのほか、多くの書籍を手がけている。
取材協力：グラハム子(@gura_hamuco)
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