「武闘派女子」と勘違いされている光だが、その実際は…？【漫画】本作を読む女子高生・筒井光は、入学早々「格闘女子」「武闘派」と周囲から噂されていた。そのせいで、柔道部エースで生徒会長の真壁佑(たすく)から目をつけられてしまう。しかし実際の光は、“ケンカが強い女子”ではなかった――。■“格闘女子”勘違いの正体は健康エクササイズ!?武芸は恋をタスク_p0武芸は恋をタスク_p1武芸は恋をタスク_p2光が周囲から誤解さ