毎日暑い日が続く5月も今週末が最後の週末！今回は2026年5月30日(土)〜31日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！【画像】見て、触れて、古墳をさまざまな角度から楽しめる2日間■古墳にこーふんツアー2026(イオン藤井寺ショッピングセンター / 5月30日・31日)【画像】見て、触れて、古墳をさまざまな角度から楽しめる2日間藤井寺市と羽曳野市の協力のもと、ユネスコ世界遺産に登録されている