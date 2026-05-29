明日はどこ行く？大阪のイオンモールで開催されるおすすめ週末イベント3選[2026年5月30日〜31日]
毎日暑い日が続く5月も今週末が最後の週末！今回は2026年5月30日(土)〜31日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】見て、触れて、古墳をさまざまな角度から楽しめる2日間
■古墳にこーふんツアー2026(イオン藤井寺ショッピングセンター / 5月30日・31日)
藤井寺市と羽曳野市の協力のもと、ユネスコ世界遺産に登録されている「百舌鳥(もず)・古市(ふるいち)古墳群」の魅力を再発見できるイベント。古墳に関するパネル展示やワークショップ、古墳グッズの販売など、2日間にわたってさまざまなプログラムが用意されている。本物のはにわを使ったパズル遊び(5月30日)や、古墳のVR体験(5月31日)など、見て、触れて、古墳をさまざまな角度から楽しむことができる。
【古墳にこーふんツアー2026】イオン藤井寺ショッピングセンター 館内各所 / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年5月30日(土)・31日(日) / 10:00〜16:00 各プログラムにより異なる / 入場無料 一部有料
■廃プラレジンキーホルダー(イオンモール大日 / 5月31日)
廃プラスチックを再利用して、オリジナルのキーホルダーを作る楽しいワークショップ。プラスチック片やそのほか色とりどりの素材を自由に組み合わせ、レジンで固めることで、世界にひとつだけのデザインを完成させる。不要になったプラスチックの新たな活用方法を学びながら、環境問題についても考えることができる。
【廃プラレジンキーホルダー】イオンモール大日 3F SHIBANIWA / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年5月31日(日) / 10:30〜17:00 / 参加費200円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で100円引き / 定員100人。当日10:00より会場にて整理券を配布
■噴水広場であそぼう！(イオンモールりんくう泉南 / 4月25日〜9月27日 ※土日祝のみ)
1階セントラルコート正面入口外に、暑い日にぴったりの水遊びスポット「噴水広場」が登場。期間中の土日祝のみ開放され、床から噴水のように水が飛び出し、小さな子どもが水遊びを楽しむことができる。無料で開放されているので、ショッピングの前後に気軽に立ち寄ってひんやりと涼しい気分を楽しめる。
【噴水広場であそぼう！】イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近) / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年4月25日(土)〜9月27日(日) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(悪天候の場合は休止) / 入場無料 / ぬれてもいい服装で参加
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】見て、触れて、古墳をさまざまな角度から楽しめる2日間
■古墳にこーふんツアー2026(イオン藤井寺ショッピングセンター / 5月30日・31日)
藤井寺市と羽曳野市の協力のもと、ユネスコ世界遺産に登録されている「百舌鳥(もず)・古市(ふるいち)古墳群」の魅力を再発見できるイベント。古墳に関するパネル展示やワークショップ、古墳グッズの販売など、2日間にわたってさまざまなプログラムが用意されている。本物のはにわを使ったパズル遊び(5月30日)や、古墳のVR体験(5月31日)など、見て、触れて、古墳をさまざまな角度から楽しむことができる。
■廃プラレジンキーホルダー(イオンモール大日 / 5月31日)
廃プラスチックを再利用して、オリジナルのキーホルダーを作る楽しいワークショップ。プラスチック片やそのほか色とりどりの素材を自由に組み合わせ、レジンで固めることで、世界にひとつだけのデザインを完成させる。不要になったプラスチックの新たな活用方法を学びながら、環境問題についても考えることができる。
【廃プラレジンキーホルダー】イオンモール大日 3F SHIBANIWA / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年5月31日(日) / 10:30〜17:00 / 参加費200円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で100円引き / 定員100人。当日10:00より会場にて整理券を配布
■噴水広場であそぼう！(イオンモールりんくう泉南 / 4月25日〜9月27日 ※土日祝のみ)
1階セントラルコート正面入口外に、暑い日にぴったりの水遊びスポット「噴水広場」が登場。期間中の土日祝のみ開放され、床から噴水のように水が飛び出し、小さな子どもが水遊びを楽しむことができる。無料で開放されているので、ショッピングの前後に気軽に立ち寄ってひんやりと涼しい気分を楽しめる。
【噴水広場であそぼう！】イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近) / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年4月25日(土)〜9月27日(日) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(悪天候の場合は休止) / 入場無料 / ぬれてもいい服装で参加
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