カネカ食品株式会社は2026年5月11日より、茶系飲料「いつものパンともっとしあわせ『ほら、お茶ミルク』」シリーズを順次発売中。【写真】鉄観音烏龍茶＋ミルク。ミルク配合率51パーセントで、甘いパンの味わいをより引き立てる「いつものパンともっとしあわせ『ほら、お茶ミルク』」シリーズは、パンと合うようにお茶とミルクのバランスを追求した「パン専用茶」。既存商品「パン好きの牛乳」の愛用顧客の声から着想を得て、「パ