防犯カメラにずっと自分が映っていることを、ずっと知らなかった…。【漫画】本編を読む店内で当たり前のように見かける防犯カメラ。その多くは“客とのトラブル防止”のためだと思われがちだが、実際には別の意味も含まれているようだ。販売員として働くタジマオオカ(@pu92yu)さんが描く実録漫画「防犯カメラ」では、ある出来事をきっかけに、自分自身が“映される側”だったことへ気づいた瞬間が描かれている。■ある日、転倒ト