今や日本の国民食として愛されるラーメン。関東圏だけでも数多くのお店が点在し、それぞれの個性やこだわりを詰め込んだラーメンを提供している。多種多様なラーメン店のなかから、特におすすめの店舗を沿線ごとに紹介。【写真】「あゆラーメン」(1400円)。麺は北海道産小麦を使った低加水で、歯切れのよさが魅力今回は、小田急小田原線からおすすめ店をピックアップする。世界初のラーメンでのミシュラン獲得店「Japanese Soba No