宅配の箱から鳴き声が!?【漫画】中身は…？本編を読む配送センターに置かれた、品名「桃」と書かれた段ボール。しかし、そこからはどう聞いても動物の鳴き声が漏れていた……。2026年5月現在、SNSで「そんなのアリ!?」「知らなかった」と驚きの声が上がっているのが、元宅配ドライバーの漫画家・ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの体験談だ。ブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」で、現場のリアルな裏側を毎日発信しているゆきた