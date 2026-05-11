カフェ・カンパニーと老舗果実店「フタバフルーツ」がコラボレーションした「フタバフルーツパーラー」は、2026年5月27日と28日に「フルーツビュッフェ」を、新宿マルイ本館店およびアトレ川崎店で、いずれも1日限定で開催します。予約必須のフルーツビュッフェ"旬のフルーツを主役にしたスイーツを通じて、誰もが幸せになれる場所"を目指しているフタバフルーツパーラー。かつて大好評を博したという「フルーツビュッフェ」がパワ